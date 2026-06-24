旅客過關步履匆匆　西九龍站海關截查揭褲袋藏含「搖頭丸」毒飲品

近日，一名男旅客經西九龍站入境內地時，因神情慌張、試圖快速通過海關監管區域，被海關人員攔截，並從其褲袋查獲一瓶不明液體，經檢測證實是含「搖頭丸」的毒品溶液。



中國海關總署消息，海關人員監管入境旅客時，發現一名男旅客進入海關監管區時未向海關申報，且過關時步伐匆匆、神情慌張，試圖快速通過海關監管區域，海關遂上前攔截檢查。

男旅客試圖快速通過海關監管區域，但被海關人員攔截。（海關發布）

海關人員從男旅客的褲袋內查獲一瓶不明液體。（海關發布）

經進一步檢查，海關人員在當事人右側褲袋內發現1瓶已開拆的飲料瓶，瓶內裝有不明液體，毛重（含包裝）202.8克。經現場快速檢測，瓶中溶液對二亞甲基雙氧安非他明（搖頭丸）呈陽性反應。

經專業機構鑑定，在上述溶液中檢出二亞甲基雙氧安非他明成分。目前，該案件已移交海關緝私部門進一步處理。

經檢測，男旅客攜帶的飲品含有二亞甲基雙氧安非他明（搖頭丸）成分。（海關發布）

海關提醒，根據《刑法》《禁毒法》等相關法律規定，毒品是指鴉片、海洛英、甲基苯丙胺（冰毒）、嗎啡、大麻、可卡因以及國家規定管制的其他能使人形成癮癖的麻醉藥品和精神藥品。走私、販賣、運輸、製造毒品，都應當追究刑事責任，予以刑事處罰。