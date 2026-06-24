直擊新皇崗口岸｜港深居民嫌搭皇巴太麻煩　觀望5分鐘通關新體驗

備受港深兩地高度關注的新皇崗口岸，據官媒消息預計7月正式啟用。新口岸實施「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」安排，屆時通關時間將由30分鐘縮短至5分鐘。



近日，《香港01》記者前往新皇崗口岸，並採訪兩地附近居民。現時皇崗口岸因過關中途要乘坐跨境巴士（皇巴），被兩地居民嫌「麻煩」而備受冷落。儘管新口岸開通在即，只需要5分鐘過關及延續24小時通關服務，但兩地居民民仍持觀望態度，直言要體驗過實際通關情況，再決定日後是否會選用。



目前新皇崗口岸主體大樓外觀幾近完工。（許靖雯 攝）

嫌皇崗過關麻煩 深圳市民寧願經福田口岸去香港

記者注意到，不少港深兩地居民對現時皇崗口岸的看法幾乎是「麻煩、折騰」。住在口岸附近的深圳居民大多選擇福田口岸，他們坦言皇崗口岸通關耗時長，過關中途要坐跨境巴士（皇巴），過關（香港）後還要再轉巴士，而福田口岸直接坐地鐵就可以了。

深圳居民侯先生住在皇崗口岸附近，但大部分時間都選擇福田口岸過關香港，他坦言主要因為皇崗口岸要坐跨境巴士先到香港關口，之後要再坐巴士才到香港（市區），「太麻煩了」。

深圳居民侯先生稱，從皇崗口岸過關香港實在「太麻煩了」。（許靖雯 攝）

另有受訪的深圳居民表示，如果要從皇崗口岸過關香港，就要先在深圳側走一條長天橋，深圳過關香港要換乘跨境巴士（10元港幣）才會到香港關口，雖然有巴士出市區，但要花費很長時間。而返程回深圳時，皇崗口岸難打車，交通擠塞，若非不得已都不會走皇崗口岸。

在落馬洲 (新田) 公共運輸交匯處，有受訪者稱，「用皇崗口岸在上水出發等車，期間還要轉皇巴（過關）都要一個鍾，所以很少人用這個口岸，都去蓮塘口岸多」。

從皇崗口岸過關香港中途要搭乘跨境巴士（皇巴）。（許靖雯 攝）

港人偏愛羅湖、蓮塘口岸：若太夜回港或會試行新口岸

在上水廣場受訪的香港市民也表示很少用皇崗口岸過關，其中長者傾向選擇落馬洲或蓮塘口岸過關，指走皇崗口岸要坐皇巴不方便，「來回轉車麻煩，時間長」；而年輕人就偏向落馬洲或羅湖口岸，「除非很晚回港，不然不會選擇皇崗口岸」。

對於新皇崗口岸啟用後，兩地市民是否會改變現有出行習慣，不少採訪者均表示取決於實際通關體驗，「新口岸啟用後有機會去試下，看下具體情況再說」。

據記者觀察，目前新皇崗口岸主體大樓外觀幾近完工，新口岸啟用正進入最後的收官衝刺階段。這座新口岸究竟會帶來什麼變化，港深雙方都在拭目以待。