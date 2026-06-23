時隔9年　中國自主研製「靈晟」超級電腦重回世界首位

6月23日，在德國漢堡舉行的ISC2026大會上，公布了全球超級電腦排名榜，中國自主研製的「靈晟」超級電腦以2.19EFlops（每秒1018次浮點運算）持續雙精度浮點性能登頂，也是時隔9年，中國超級電腦再次排名全球第一。



《央視新聞》報道，國家超級計算深圳中心發布新一代「靈晟」超級電腦系統實測持續性能達到2.19EFlops，是全球首部持續性能超200億億次（2EFlops）的超級電腦系統，創新超智融合架構，領先美歐E級超級電腦，中國超級電腦重回世界首位。

「靈晟」超級電腦。（國家超級計算深圳中心）

「靈晟」超算系統總設計師、國家超算深圳中心主任、中山大學教授盧宇彤介紹，「靈晟」系統首創Online Acceleration的全CPU架構，打破傳統CPU-GPU異構架構壁壘，內嵌AI矩陣加速單元，回歸計算加速的本質，實現多種計算模式的高效協同，全面賦能科學智能計算，完成了算力性能登頂和應用廣泛落地的雙重突破，為全球超級電腦技術升級與規模應用提供可借鑒的方案。

「靈晟」超算系統總設計師、國家超算深圳中心主任、中山大學教授盧宇彤（右二）。（國家超級計算深圳中心）

「靈晟」定位為面向科學工程智能計算的國產全棧融合基礎設施，在晶片層，自研LX2 CPU創新性引入多精度與矩陣加速等能力，實現片上超算算力與智能算力深度融合，並集成了首顆國產HBM，內存帶寬相比傳統CPU提升10倍。

自系統部署以來，「靈晟」已支撐大氣海洋、工程仿真、材料科學、藥物發現、腦科學、科學AI、大模型推理等多領域應用，支撐混合精度計算、工作流和複雜多任務並行運行，在大規模並行環境下平均擴展效率84.4%，實現超過千萬核心的全系統高效可擴展運行。面向科學、工程、產業各領域的大規模應用需求，提供多學科、全流程、多精度融合的科學智能應用生產級平台，並形成了世界級應用成果。