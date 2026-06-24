習近平赴山東德州考察　強調保障糧食等重要農產品穩定供給

6月24日，習近平在山東省德州市考察。他指出，保障糧食等重要農產品穩定供給是農業生產的重中之重。



習近平指出，要落實糧食生產各項支持政策，做好農資保供穩價，積極推廣先進適用品種、技術、裝備，穩步提高單產和效益，力爭全年糧食豐收。要完善農業基礎設施，確保高標準農田建設質量，推進農業節水增效，強化氣象預報和災害監測預警，提升農業防災減災救災能力。



習近平24日在山東省德州市考察。（影片截圖）

6月24日，習近平在山東省德州市考察。他指出，保障糧食等重要農產品穩定供給是農業生產的重中之重。

6月24日，習近平在山東省委書記林武和省長周乃翔陪同下到德州市考察調研。習近平到德州市陵城區邊臨鎮東於架村，聽取當地「三夏」生產工作彙報，瞭解小麥收成、玉米種植、農資供應等情況。

他強調，農業農村現代化關係中國式現代化全局和成色，要以紮實舉措做好各項工作，著力提升農業綜合生產能力和質量效益，確保糧食等重要農產品穩定供給，因地制宜推進宜居宜業和美鄉村建設，引導廣大農民群眾用勤勞和智慧創造更加美好生活。

習近平也到鄰近的「全國文明村」西于架村考察。習近平指出，希望村黨組織進一步發揮黨建引領作用，充分調動村民群眾的積極性，在推進宜居宜業和美鄉村建設中不斷取得新成績。他要求持續為基層減負，讓村幹部有更多時間和精力服務群眾、推動發展。

習近平受到當地村民熱烈歡迎。（央視）

在村民于鑫輝家，習近平察看家居陳設，同一家人圍坐一起拉家常，關切詢問就業收入、老人健康、孩子學習等情況，詳細瞭解黨的「三農」政策是不是全部落實到位。

習近平指出，樹立和踐行正確政績觀，最終要落到為民造福上。廣大黨員、幹部要強化公僕意識，厚植為民情懷，多為群眾做好事、辦實事、解難事，實實在在增強老百姓的獲得感幸福感安全感。