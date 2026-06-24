參訪習近平「3820」戰略成就展　李家超：對制訂五年規劃很大啟發

行政長官李家超今日進行訪問福建的最後一日行程，今早參訪了「3820」戰略工程實施30周年成就展。了解國家主席習近平在福州工作期間的重要理念與實踐。李家超形容，「3820」所展現的戰略定力與系統思維，對於正在編制的香港首份五年規劃具有很大啟發性。



行政長官李家超參訪「3820」戰略工程30周年成就展，了解國家主席習近平當年在福州工作的治理理念與實踐。（李家超facebook）

「3820」為習近平主政福州時制定 規劃長達20年發展戰略

李家超在社交平台發文介紹，「3820」戰略工程是時任福州市委書記習近平於1992年親自擔任總指導而制定的一份長達20年的經濟社會發展戰略規劃。「3820」代表清晰的階段目標—— 「3」即3年內實現主要經濟指標「翻番」，奠定發展基礎；「8」即用8年時間，在經濟、科技、社會等領域整體「達標」，達到當時亞洲中等發達地區水平；「20」則以20年為跨度，推動福州在各方面全面「對標國際」，邁向現代化國際城市。

行政長官李家超參訪「3820」戰略工程30周年成就展，了解國家主席習近平當年在福州工作的治理理念與實踐。（李家超facebook）

李家超形容，這份跨世紀藍圖以長遠視野統籌全局，充分彰顯戰略規劃對城市發展的重要性，以及其帶來的突破性成果。他在參訪過程中，深刻體會到「3820」所展現的戰略定力與系統思維，不僅為福州發展打下堅實基礎，更為國家現代化建設提供了寶貴經驗。

特區政府正編制首份五年規劃，李家超指「3820」對此具有很大啟發性，進一步確認了中長期規劃的重要性，以及其在資源分配、凝聚社會共識、對接國家戰略等方面的指導性作用。

行政長官李家超與透過「福建計劃」在當地定居養老的長者茶聚。（李家超facebook)

訪閩行程最後一日 與「福建計劃」長者茶聚

李家超率領多名政府官員，由6月22日起訪問福建，今日是行程最後一天。今早他還與多名在福建生活的香港長者茶聚，了解他們在福建養老的生活。李家超表示，這些長者都是政府推行「福建計劃」，為遷往福建養老的合資格香港長者提供支援的受惠者。

去年《施政報告》提出優化可攜現金援助的發放安排，容許在廣東省和福建省養老的香港受惠長者，選擇由政府將款項直接匯入其內地指定銀行帳戶。李家超稱，他特意告訴在場長者，這項新服務將於下月推出，相信能進一步方便長者領取津貼，讓退休生活更加安心。