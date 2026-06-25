立陶宛新政府重啟對華務實路線　分析：或掀歐洲連鎖效應

2021年立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯設立「台灣代表處」，一度被視為台灣近年拓展歐洲外交的重要突破，不過隨著立陶宛新政府上台並釋出改善對華關係訊號，雙方原定簽署的經濟合作計劃近日宣布暫停，引發外界關注台立關係是否出現轉折，也讓台灣近年以民主價值推動外交的策略再度受到檢視。



據台媒《風傳媒》引述立陶宛官方消息，立陶宛外交部證實，立陶宛與台灣代表處原本協商中的「經濟合作行動計劃」，已由雙方同意暫停。官方表示，原因是立陶宛正在組成新的聯合政府，待新政府正式就職後才會恢復談判。該項計劃原訂於6月初簽署，內容涵蓋經濟合作、高科技產業及共同計劃等領域。

《風傳媒》報道指出，新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）罕見公開對台灣表達不滿，認為台灣先前承諾的半導體合作及資金投入，未能如預期落實，也使雙方合作前景受到更多關注。

立陶宛新任總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevičius）於6月23日正式上任並籌組新政府，他隨即公開對台灣喊話，直言立陶宛當初頂住北京壓力允許設立「台灣代表處」，然而台灣並未兌現當初承諾的半導體晶片產業發展與大規模投資，引發外界對雙邊關係及代表處未來走向的關注。（Facebook@Mindaugas Sinkevičius）

台灣旅美學者翁履中6月24日在臉書以「立陶宛暫停與台灣談判，外交路線面對現實考驗」為題分析指出，立陶宛內部近年一直存在質疑聲音，認為台灣承諾帶來的經濟紅利不夠明確，而新政府則希望與北京恢復相對務實的關係，但這並不代表立陶宛一定會放棄台灣，「但顯示單純的政治象徵，很容易受到政黨輪替影響」。

翁履中認為，台立雙方暫停合作談判雖然不算意外，但對台灣而言是一項重要提醒，「外交不能用選舉思維操作，台灣外交更不能被國內政治角力綁架」。他指出，選舉只需要一時的掌聲，但外交看的是多年後換了政黨，對方還願不願意繼續合作。

翁履中分析，台灣外交大致可分為兩條路線。第一種是「低調務實、長期經營」，透過半導體、人工智能、資安、生技、雷射及供應鏈韌性等科技優勢深化合作，讓台灣從「值得支持的民主夥伴」成為「不能被忽視的經濟夥伴」。

另一條則是較具象徵性的路線，例如以「台灣」名義設立代表處。翁履中認為，這雖然是重大突破，但北京反制的不只是台灣，也包括願意替台灣開門的國家。

2021年，駐立陶宛台灣代表處掛牌。（台灣外交部）

他進一步表示，值得反思的是，若當初雙方以貿易、投資、科技及產業合作為主軸深化合作，今日台立關係是否會更加穩固。他指出，即使北京仍可能施壓，但真正關鍵在於，「被北京打壓的國家，有沒有足夠政治空間繼續幫台灣撐下去」。

翁履中也提出疑問，若立陶宛當初沒有踩到「最敏感的名稱紅線」，是否能保留更多政策操作空間，新政府是否也不至於公開以「台灣晶片投資沒有兌現」檢討前朝政策。

他認為，若每個支持台灣的國家都需要高資源、高承諾及高補償，而最後換來的並非正式外交關係，只是代表處掛牌，「讓台灣內部一時高興，卻讓合作國家承擔長期壓力」，這樣的外交模式值得重新思考。

翁履中強調，並非認為代表處正名不重要，而是不能取代實質合作，務虛不能假裝成務實。他警告，若未來更多國家因政黨輪替、北京壓力或經濟利益未能落實，而重新檢討與台灣關係，恐怕將形成示範效應，其他國家可能選擇觀望、降低互動，甚至重新把台灣議題放回較低調的位置。

另一方面，有媒體報道，立陶宛新政府正尋求與北京建立更務實的關係，台立經濟合作談判暫停，也為台灣近年最受矚目的外交突破之一再添變數。

立陶宛讓台灣在其首都維爾紐斯設立以「台灣」為名的機構，令北京當局大感不滿。（新華社）

相關報道指出，立陶宛國會外交委員會主席莫圖扎斯（Remigijus Motuzas）日前表示，立方同意中方現階段設立「臨時代辦處」，其後澄清並非正式設立「辦公室」，而是由臨時代辦領導的外交代表機構，採對等原則運作，立陶宛外交部長布德里斯（Kestutis Budrys）則未證實相關消息。

對此，台灣政治評論員郭正亮分析指出，北京最有效的施壓方式並非直接限制雙邊貿易，而是針對含有立陶宛零組件的產品設限，提高外資投資的不確定性，削弱立陶宛在歐洲供應鏈中的角色，因此對立陶宛經濟造成的衝擊，可能比失去中國市場更大。

郭正亮認為，立陶宛調整對華政策，也反映更廣泛的地緣政治變化，包括外界對美國是否仍將全力支持對抗北京夥伴的信心正在下降。

台灣前駐紐西蘭代表介文汲則表示，早在美國前總統拜登執政時期開始，立陶宛的戰略盤算便已逐漸改變。立陶宛當時藉由扮演歐洲最強烈批評中國的國家之一，獲得一定政治利益，但在目前的國際環境下，維持這一角色的收益已經下降，現在的問題是，台灣政府是否能找到方法扭轉局勢。