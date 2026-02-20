立陶宛總統：希望在對北京對台關係方面取得平衡

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）星期四（2月19日）強調，立陶宛希望在與中國大陸和與台灣之間的關係方面取得平衡。



據立陶宛國家廣播電視台報道，瑙塞達在政策會議召開後告訴記者，立陶宛希望與中國大陸之間恢復正常外交關係，同時也打算更好地運用與台灣展開合作所帶來的經濟潛力。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）2026年2月12日到比利時參加會議（Reuters）

瑙塞達說：「我們樂意與中國大陸建立正常的外交關係，但與此同時，我們也希望與台灣保持關係，因為台灣擁有巨大的潛力。」

立陶宛2021年允許台灣以「台灣」為名在首都維爾紐斯開設代表處，北京認為此舉違反了「一個中國」原則，雙方隨後互撤大使，中國大陸和立陶宛關係跌入冰點。

立陶宛國旗（Getty）

瑙塞達稱，代表處設立以來，上述潛力只發揮了一小部分，並說：「我們肯定可以做得更多。」他也說，激光產業是對台合作尤其密切的領域之一，但範圍較廣的期望尚未完全實現。

瑙塞達談到立陶宛與中國大陸之間的關係時說，立陶宛方面的所有決定都是基於國際法，台代表處的名稱不代表立陶宛質疑「一個中國」政策。他早前曾強調，是否要更改台灣代表處的名稱，主要由台灣來決定，而不是立陶宛。

瑙塞達也在星期四說，立陶宛希望看到的是更多對話，更少的單邊主義，更少將自身意見強加於他人的企圖，而且如果中國大陸展現出善意，立陶宛認為逐步恢復在代辦級外交代表是有可能的，並且最終恢復到大使級。

2025年10月7日，立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginiene）在波蘭華沙與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）一同參加記者會時發言。（Getty）

立陶宛總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）曾在上星期三（11日）表態，認為沒有理由不將駐立陶宛台灣代表處，更名為「台北代表處「（Taipei Representative Office）。

瑙塞達在上述會議召開後說，他相信立陶宛高層領導現在對中國大陸持有統一立場。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

