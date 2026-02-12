立陶宛總理：考慮將「台灣代表處」更名為「台北代表處」

立陶宛新政府上台後對華政策出現調整。新任總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）2月11日表示，她願意接受中方提出的恢複外交關係的要求，考慮將「台灣代表處」改為「台北代表處」。



據《鳳凰衛視》報道，立陶宛新任總理魯吉尼埃內11日表示，願意考慮更改「台灣代表處」這一名稱，並提出和歐盟其他成員國一樣以「台北」名義設立代表處。

立陶宛新任總理魯吉尼埃內（Inga Ruginienė）承認，允許台灣民進黨當局在立首都維爾紐斯設立所謂「代表處」是一項戰略錯誤，最終導致與中國關係急劇惡化。(Reuters)

自2021年立陶宛開設所謂「台灣代表處」以來，立中關係長期緊張。但據此前報道，2025年9月，魯吉尼埃內上任後，調整對華政策，承諾將立中關係恢復至外交代表級別，並刪除了此前政府文件中有關「中國威脅」的表述。本月初，魯吉尼埃內承認，允許民進黨當局設立「代表處」是一項戰略錯誤，最終導致與中國關係急劇惡化。

2月6日，外交部例行記者會上，發言人林劍亦回應表示，希望立方盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的軌道上。

立陶宛允許首都維爾紐斯設台灣代表處惹怒中國。圖為駐立陶宛台灣代表處11月18日正式成立並掛牌運作時，駐立陶宛台灣代表黃鈞耀在館牌前與同仁合照。（台灣外交部）

2月11日，國台辦例行記者會上，發言人朱鳳蓮對此回應，世界上只有一個中國，台灣是中國的一部份，一個中國原則是國際社會的普遍共識和國際關係的基本準則，人心所向。呼籲盡快糾正錯誤，站在歷史正確的一邊。