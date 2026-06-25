中國超算「靈晟」時隔9年登頂全球榜首　純CPU設計跑贏美國制裁

6月23日，在德國漢堡的ISC 2026大會上，深圳國家超算中心的「靈晟」系統以2.198 Exaflops登上TOP500全球超算榜首。據悉，這是繼2017年「神威·太湖之光」之後，中國超算再次奪冠。與其他頂級超算不同，「靈晟」採用純CPU設計，未使用任何GPU等先進AI晶片，但在人工智能相關測試中排名第四，落後於美國三台機器。



「靈晟」超級電腦。（國家超級計算深圳中心）

純CPU方案跑贏主流GPU方案

據英國《衛報》（The Guardian）報道，當地時間6月23日，德國漢堡國際超算大會發佈最新全球超算TOP500榜單。中國全國產自主研製的「靈晟」（LineShine）超級計算機超過美國勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室的超算El Capitan（酋長岩），登頂榜首。報道指出，該榜單有時被視為衡量全球科技實力的國家標尺。

德國漢堡國際超算大會發佈最新全球超算TOP500榜單前五名。（觀察者網）

「靈晟」與其他高性能電腦的最大區別在於其純CPU設計。當全球頂級超算以CPU負責調度、GPU負責堆算力的主流路線日趨明確時，「靈晟」反其道而行，採用國產自主研發的LX2處理器，304核心，ARMv9架構，1.55GHz主頻，整機搭載1,379萬顆核心，90個機櫃，自研「靈啟」互聯網絡。系統功耗42.2兆瓦，能效達52.07GFlops/瓦。

作為對比，上一次純CPU拿下TOP500第一是2020年日本「富岳」（Fugaku），但「富岳」能效僅為「靈晟」的三分之一。而美國「酋長岩」（El Capitan）與「前沿」（Frontier）均採用AMD MI300A等GPU加速方案。

上一次純CPU拿下TOP500第一是2020年日本「富岳」超級電腦（Fugaku）。（日本網）

中國在2010年首次登上TOP500榜首，並與美國和日本交替佔據。直到2023年，由於特朗普（Donald Trump）第一屆政府以及後來的拜登（Joe Biden）總統實施了多年的晶片和電腦相關出口管制，中國停止提交其係統數據。

路透社報道指出，「靈晟」不含任何先進AI晶片，可能因為製造此類晶片的工具仍受美國出口管制。但報道亦引述加州大學全球衝突與合作研究所高級研究員吉米·古德里奇（Jimmy Goodrich）說法，她表示，「中國在試圖讓世界相信出口管制沒用。」

「靈晟」超算系統總設計師、國家超算深圳中心主任、中山大學教授盧宇彤（右二）。（國家超級計算深圳中心）

「靈晟」工作1秒 70億人得計算10年

在傳統科學計算領域，「靈晟」展現壓倒性優勢：Linpack基準測試2.198 Exaflops，高性能共軛梯度（HPCG）測試22.00 HPCG-Petaflop/s，兩項均位列全球第一。

參與TOP500項目的科學家表示，「靈晟」是世界首台持續性能超二百億億次的超算系統，意味它工作1秒，70億人需計算10年。因此可用於尋求醫學突破、建模氣候系統、模擬核爆炸、預測人類行為以及進行虛擬武器測試。

人工智能賽道仍落後美國

然而在人工智能賽道，「靈晟」在適配AI業務的HPL-MxP混合精度基準測試中以每秒7.92Exaflops排名第四，落後於「酋長岩」、「前沿」及「極光」（Aurora）三台美國機器。LX2處理器從雙精度轉換至混合精度，性能僅提升3.6倍，而集成專用低精度加速器的AMD MI300A及Intel Ponte Vecchio提升幅度遠超此數。

美國勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室的超算El Capitan（「酋長岩」）。（lawrence-livermore）

此外，CNN商業引述澳洲國家計算基礎設施主管安德魯·羅爾（Andrew Rohl）表示：「這是一項令人印象深刻的技術成就。但如果你問的是『誰擁有最強的人工智能能力？』或者『誰擁有最好的人工智能基礎設施？』，那麼TOP500榜單並不能很好地衡量這一點。」

羅爾進一步指出，TOP500排名是基於一個已有數十年歷史的基準測試，該基準測試旨在衡量傳統的科學計算工作負載，而非現代人工智能。此外，他還表示，許多由美國巨頭（例如xAI和Google）構建的最強大的人工智能系統，以及頂級國防機構運行的超級計算機，由於敏感性或經濟原因，並未進入排名。