中國揭全新超級電腦：全國產晶片　效能世界第2

在美國的科技制裁下，中國最新揭示一台正在打造的超級電腦：「神威．海洋之光」（Sunway OceanLight），其搭載升級版的自主研發晶片，性能僅次於全球最強大的──由美國能源部橡樹嶺國家實驗室（Oak Ridge National Laboratory）打造和運營的「前沿」（Frontier）超級電腦。



《南華早報》（SCMP）近日報道，一位不具名的中國電腦科學家表示，「神威．海洋之光」目前並非中國最強大的超級電腦。但在11月中於美國丹佛舉行的全球超級計算大會SC23大會上公開了詳細信息後，給了外界一些關於中國如何躲避美國制裁打造自家超級電腦的線索。

新的「神威」使用的本土研發的晶片，雖然不如美國版本強大，但內地科學家增加了電腦中的核心數。雖然這會增加超級電腦的能耗、尺寸和運行成本。

儘管繞過美國制裁所需的手段有缺點，但仍然是一台快速且強大的機器。根據「HPL混合精度計算」基準，每秒為5 exaflops，遜於Frontier的9.95 exaflops，新神威擁有超過4100萬顆CPU，幾乎是Frontier的5倍數量。

中國超級電腦「神威．太湖之光」。（IC photo）

新神威的計算效能方面也是相當領先的超級電腦，跟Frontier相比的時候也是，可以在正常運作時，保持超過85%的峰值性能，位列所有異構系統──一種常見的超級電腦架構──中的最高，全球排名第2。

「神威・海洋之光」是「神威．太湖之光」的後繼者，由江蘇無錫的中國國家平行電腦工程暨技術研究中心開發。「太湖之光」曾經在全球超級電腦排行榜上名列第一， 2016年至2018年一直保持頂尖地位，但在最新排名中跌至第11名。

「海洋之光」得益於更強大的處理器支撐，即海洋之光SW26010 Pro CPU，這是太湖之光系統中使用的SW26010的升級版本，與後者相比，新版處理器在時序、指令集和記憶體頻寬方面均有所提升，性能增加了4倍。

根據一位就職於中國一所頂尖大學的科學家透露，中國最強大的超級電腦尚未公開，其他超級電腦晶片也在開發中。