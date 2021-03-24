H&M涉疆言論引內地官民強烈不滿　大中華區男女裝代言人宣布解約

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-24 21:11

今日（24日），著名服裝品牌H&M集團的一份有關「抵制新疆產品」的聲明，掀起熱議，並引發內地官民強烈不滿。隨後，H&M大中華區男裝代言人黃軒，以及H&M大中華區女裝代言人宋茜的工作室分別發表聲明，宣布與H&M解約。 目前，H&M旗​​艦店已在淘寶、京東等電商平台上「消失」。同日，H&M發表聲明稱，集團一貫秉持公開透明的原則管理全球供應鏈，重申前述決定並不代表任何政治立場。

服裝品牌H&M集團的一份有關「抵制新疆產品」的聲明，掀起熱議。（網上圖片）

據了解，H&M集團在聲明中表示，H&M集團對來自民間社會組織的報告和媒體的報道深表關注，其中包括對新疆維吾爾自治區少數民族強迫勞動和宗教歧視的指控，「我們不與位於新疆的任何服裝製造工廠合作，也不從該地區採購產品/原材料。」

聲明又稱，新疆是中國最大的棉花種植區，「到目前為止，我們的供應商從該地區與『更好的棉花計劃』(BCI)相關的農場採購棉花。由於在該地區進行可信的盡職調查變得愈來愈困難，BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證。這意味著我們產品所需要的棉花將不再從那裏獲得。」

公開資料顯示，H&M成立於1947年，是一間來自瑞典的時裝公司，直至21世紀才開始拓展在亞洲的業務。2007年3月10日，H&M正式在香港開業；同年4月，內地首間H&M店在上海開業。目前，內地至少有455間H&M分店。

雖然，多年來H&M產品以平價而受到廣泛歡迎。但今次的聲明，引起廣大內地官民強烈不滿：

「H&M滾出中國」。 「硬氣點直接退掉中國市場」。 「留著自己穿吧，恭喜你們這輩子不用再買衣服了，估計到了重孫子都穿不完」。 「可以先淘寶，後退貨，退貨理由是：不是新疆棉花」。 「國家是我們的底線，拜拜了您」。 「一邊抵制新疆產品，一邊又想賺中國人的錢？痴心妄想」。

除此之外，由2020年4月起擔任H&M大中華區男裝代言人的內地藝人黃軒，通過工作室發布聲明，宣布與H&M解約，「堅決反對以任何形式企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為。」

作為H&M大中華區女裝代言人的內地藝人宋茜，亦通過工作室表示，「宋茜女士及其工作室與H&M品牌目前不存在任何合作關係，國家利益高於一切，抵制一切針對中國的污名化行為，堅決反對此類通過商業手段，抹黑、污衊國家與民眾的行徑。」

同日，H&M再發表聲明稱，集團一貫秉持公開透明的原則管理其全球供應鏈，確保全球範圍內的供應商，遵守其可持續發展承諾如《經合組織負責任的商業行為準則》(OECD Guidelines for Responsible Business Conduct)，並不代表任何政治立場。

聲明又指，H&M集團通過全球認證的第三方來採購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農採取更可持續的種植方式來種植棉花，並不直接從任何供應商處採購棉花。 H&M 集團一如既往地尊重中國消費者，並致力於在中國的長期投入與發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。

3月24日晚，H&M再發表聲明，表示集團一貫秉持公開透明的原則管理全球供應鏈，重申前述決定並不代表任何政治立場。（微博）

（中國青年報/微博）