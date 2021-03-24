暨南大學學者實地調研內地務工新疆工人　反駁「強迫勞動」質疑

撰文： 林瑾 最後更新日期： 2021-03-24 15:31

針對新疆被指有「強迫勞動」的質疑，廣州暨南大學傳播與邊疆治理研究院近日發布題為《「強迫勞動」還是「追求美好生活」——新疆籍工人內地務工情況》的調研報告，稱所調查企業中的新疆少數民族職工，各項勞動權利都得到充分保障。

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暨南大學傳播與邊疆治理研究院的報告稱，對新疆籍務工者來說，高收入的幾乎是他們務工最主要原因。通過對5間企業474名新疆少數民族工人調研發現，他們在內地的年收入基本在49,500元（人民幣．下同）至71,500元人民幣之間，人均55,110元。以一年工作11個月計算，因為工人每年有1個月回家鄉休假。

報告稱，所調查企業的新疆少數民族職工各項勞動權利都得到了充分保障，如有每日工作8小時的工時制度，因生產經營需要延長工作時間，會依法安排補休或支付相應報酬、在法定節假日休息休假、參加社會保險等。生活方面，新疆少數民族職工在企業有宗教信仰自由、使用本民族語言和文字的權利、可以根據自由選擇住所等，另外企業為照顧新疆少數民族職工的宗教信仰和飲食習慣，均配備了專門的本民族廚師，提供清真飲食。

報告強調，出疆務工對新疆少數民族群眾有許多積極意義，包括增加家庭經濟收入、開闊眼界與觀念轉變、提高語言能力和職業技術水平、使子女享受內地教育資源、提高女性家庭和社會地位等。因此，根本不存在澳洲戰略政策研究所報告中所謂的「強迫勞動」、「再教育」和「監視」等問題。

中國政府多次重申新疆民眾安居樂業，生活豐富多彩（請點擊瀏覽大圖）：

報告認為，「一些國家以所謂『強迫勞動』為由，對僱傭新疆少數民族工人的企業進行制裁，實際上是打着人權的旗號損害新疆各族人民正常勞動的權利」。

據介紹，報告分為研究背景和問題、研究發現、結論等三個部分，其中研究發現包括「我們為甚麼在這裏」、「工人們的日常生活」、「出疆務工對新疆少數民族工人的意義」、「新疆工人規劃的未來」等，全文約1.8萬字，素材全都通過實地調研獲得。

值得一提是，報告的兩位作者尼羅拜爾．艾爾提博士和陳寧博士均是新疆人，是現任暨南大學傳播與邊疆治理研究院特約研究員。尼羅拜爾·艾爾提在受時稱，報告完全採用第一手實地採訪資料，「我們在調研過程中盡最大努力去保證報告的客觀性和中立性。我們希望通過這樣一份有第一手資料的客觀中立的報告，給外界呈現新疆少數民族工人在內地務工的真實情況。」

（綜合報道）