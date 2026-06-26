港珠澳大橋、青茂口岸內地關今起「刷臉」通關　登記後可免證過關

據新華社報道，自6月26日起，青茂口岸、港珠澳大橋口岸珠澳大廳的合作查驗自助通道將正式應用智能通關。屆時，澳門所有合作查驗口岸共204條合作查驗自助通道，將全面實現「刷臉」通關。



自6月26日起，青茂口岸、港珠澳大橋口岸珠澳大廳的合作查驗自助通道將正式應用智能通關。（人民日報）

澳門合作查驗口岸全面邁入「刷臉」通關時代

據介紹，2025年11月，橫琴口岸率先應用智能通關，經升級的合作查驗自助通道以「刷臉」取代傳統「刷證」的通關模式，開啟澳琴跨境智慧通關新格局。經逾半年運作，智能通關系統穩定，通關暢順。

自6月26日起，青茂口岸、港珠澳大橋口岸珠澳大廳的合作查驗自助通道將正式應用智能通關。（人民日報）

自6月26日起，青茂口岸、港珠澳大橋口岸珠澳大廳的合作查驗自助通道將正式應用智能通關。（人民日報）

澳門特區政府治安警察局、澳門保安部隊事務局以及珠海出入境邊防檢查總站共同商定，6月26日，在青茂口岸、港珠澳大橋口岸珠澳大廳正式推出智能「刷臉」通關服務。屆時，澳門所有合作查驗口岸的204條合作查驗自助通道，將全面實現「刷臉」通關。

自6月26日起，青茂口岸、港珠澳大橋口岸珠澳大廳的合作查驗自助通道將正式應用智能通關。（人民日報）

另據《澳門日報》報道，截止本月24日，橫琴口岸授權備案人數達31萬人，累計通關量逾621萬人次，占該口岸合作查驗自助通道通關量的42%。

如何「刷臉」通關？

據悉，智能通關運用先進的面部識別技術，以「刷臉」取代交驗實體證件，簡化操作步驟，實現免證查驗，快速通行。年滿14歲且符合條件的澳門居民、香港永久性居民、內地居民完成智能通關登記後，可使用橫琴口岸、青茂口岸以及港珠澳大橋口岸珠澳大廳的合作查驗自助通道「刷臉」通關。

年滿14歲且符合條件的居民完成智能通關登記後，可使用橫琴口岸、青茂口岸以及港珠澳大橋口岸珠澳大廳的合作查驗自助通道「刷臉」通關。（澳門特區政府治安警察局）

年滿14歲且符合條件的居民完成智能通關登記後，可使用橫琴口岸、青茂口岸以及港珠澳大橋口岸珠澳大廳的合作查驗自助通道「刷臉」通關。（澳門特區政府治安警察局）

值得注意的是，「刷臉」通關過程雖然無需出示任何實體證件，但是過關人士仍須隨身攜帶實體證件，以便在需要時配合邊檢人員身份核查。