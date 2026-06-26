《2026全球獨角獸榜》出爐　粵港澳大灣區80家企業上榜佔全國21%

6月25日，胡潤研究院在廣州發布《2026全球獨角獸榜》，其中透露，粵港澳大灣區共有80家獨角獸企業，較去年增加8家，佔全國總量的21%。DeepSeek躋身全球獨角獸前15名。「獨角獸企業」指成立不到10年、估值超過10億美元且未上市、未公開發行的新創公司。



《2026全球獨角獸榜》出爐。（羊城晚報）

中國獨角獸企業平均每5天增1家 大灣區數量佔全國21%

綜合內媒《新快報》、《羊城晚報》報道，全球獨角獸企業數量創下歷史新高，達1603家，中國以381家獨角獸企業位居全球第二，平均每五天新增1家。胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤分析，按照近幾年的增長速度，中國獨角獸數量有望在五年內突破500家。

《2026全球獨角獸榜》出爐。（羊城晚報）

根據榜單，今年主要新晉企業包括：總部杭州的AI助手DeepSeek（價值3400億元人民幣）、深圳的3D打印公司拓竹（價值400億元人民幣）、蘇州主營女性手遊研發運營的疊紙遊戲（價值250億元人民幣），以及北京專注機械人(15.510, -0.35, -2.21%)靈巧手研發設計的靈心巧手（200億元人民幣）。

從城市來看，粵港澳大灣區共有80家獨角獸企業，較去年增加8家，佔全國總量的21%，其中包含16家新晉「獨角獸」。

中國獨角獸所在城市。（胡潤研究院《2026全球獨角獸榜》）

DeepSeek躋身全球獨角獸前15名 AI行業突出

胡潤表示，縱觀全球獨角獸榜頭部企業，新一輪工業革命的浪潮已清晰顯現。去年位居榜首的SpaceX通過上市成功「畢業」，今年榜單前三名則均聚焦AI賽道，其中Anthropic與OpenAI的價值有望突破萬億美元。

《2026全球獨角獸榜》前十名。（胡潤研究院《2026全球獨角獸榜》）

中國十大獨角獸。（胡潤研究院《2026全球獨角獸榜》）

今年新晉獨角獸的首位DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的「獨角獸」，躋身全球獨角獸前15名。胡潤表示，當下全球獨角獸的迭代變化正在全面加速，各類企業進出榜單的節奏都明顯變快。今年新上榜企業的質量顯著提升：人工智能、機械人與新能源領域的眾多新入局者，從成立之初就獲得了數十億美元的估值。

DeepSeek，僅用3年時間成長為價值3400億元人民幣的獨角獸，躋身全球獨角獸前15名。（GettyImages）

榜單表明，表現最為突出的行業是人工智能，其次是金融科技，分別擁有215家和216家獨角獸企業，成為全球領先的獨角獸賽道。「但人工智能獨角獸企業的總價值，幾乎是金融科技企業總價值的3倍。行業重心正從金融科技交易轉向人工智能平台。」胡潤說，中國「獨角獸」主要覆蓋半導體、人工智能、生命科學與新能源賽道，佐證了這種趨勢。

《2026全球獨角獸榜》出爐。（羊城晚報）

胡潤表示，「下一波獨角獸正悄然在多數人很少聽聞的技術領域孕育。」例如量子計算領域、核聚變能源賽道、核裂變技術、神經科技領域、氫能領域等，這些行業目前尚未產生營收或實現商業化，「但歷史經驗表明，未來的獨角獸恰恰是那些在當下看似遙不可及的企業。」