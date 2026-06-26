馬雲低調現身哈佛、MIT校園　偶遇路人主動打招呼被讚：有點小帥

馬雲在卸任阿里巴巴董事局主席之後較少公開露面，繼6月在杭州參加阿里管理層的下田插秧的團隊活動後，近日他被海外網民拍到現身美國麻省理工學院和哈佛大學。



有海外網民拍到現身美國麻省理工學院和哈佛大學。（快科技）

綜合IT之家和快科技報道，據網民25日曬出圖片，當時馬雲身穿白色休閒T恤，戴太陽眼鏡，整體穿搭低調隨性，全程僅有兩名隨行人員陪同，出行陣容亦十分低調。有偶遇馬雲的網民指，馬雲當時神態輕鬆、精神狀態飽滿，偶遇路人也會主動親切打招呼，評價他「好白，很精神，還有點小帥」。

馬雲此行僅有兩名隨行人員陪同，行程十分低調。

6月馬雲在杭州參加阿里管理層的下田插秧的團隊活動。（第一財經）

馬雲自卸任阿里巴巴日常管理工作後，便很少出席商業公開活動。今次低調現身身美國麻省理工學院和哈佛大學，具體交流內容與行程細節均未對外公開。

據悉，馬雲自從宣布退休後，頻繁走訪海內外頂尖高校。此前他曾多次現身日本東京大學，2023年曾被日本東京大學的東京學院聘為客座教授，主要從事前沿課題研究與青年人才培育工作。