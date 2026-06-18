小馬雲直播賣書法字最貴228元狂銷千份賺逾80萬　網民反應兩極

近日，小馬雲「范小勤」突然直播賣「書法」，最貴的書法商品一份228元（人民幣，下同），狂銷數千份，銷售額超越82萬，商品更一度衝上平台家居飾品熱銷榜第一名。不過畫面可以看到，小馬雲的書法字寫的並非特別端正，但不少網民稱很有風格，更有人稱想以8.8萬元購買。



據了解，小馬雲已成年，直播帶貨並未犯法但在內地引發兩極討論。有網民認為小馬雲還是很有帶貨能力、寫書法賺錢沒有問題，但有不少網民則抨擊觀眾的「獵奇」心理，批評小馬雲家人還是在利用他賺錢。



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據此前報道，范小勤是江西吉安人，2015年因長相酷似馬雲走紅網絡並被簽約成為商業網紅，但在2021年小馬雲流量不再，無利可圖下遭經紀公司無情解僱，只好重回農村，網民發現，范小勤的智力和身體沒有太大改變，身高停留在8歲時的水準，連10以內的加減法都不會算。2021年，經專業機構鑑定，范小勤被診斷為智力二級殘疾。

2023年1月，范小勤因當街攔車要錢引發關注，當地政府表示他家有各類幫扶，並不是很困難。之後，范小勤的表哥道歉稱，表弟被其他孩子教唆去攔車，給社會帶來不良影響。後來，他被邀請做代言、搞直播、拍電影等。

馬雲本人（右）亦曾表態願意幫助范小勤（左）。（網上圖片）

點圖放大看看網民整理的「小馬雲」范小勤爆紅影片：

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