馬雲亮相與阿里核心高層聊AI　稱：AI擁「芯片」　而人類有的是心

3月3日，新年開工首日，阿里巴巴創始人馬雲公開亮相，率領阿里與螞蟻集團核心管理層齊聚杭州雲谷學校，與校長、老師們深入交流AI時代的教育挑戰與機遇。這場罕見的「高規格」集體亮相，彰顯阿里系對AI的高度重視與前瞻布局。馬雲表示，AI時代已經快速到來，對社會的衝擊超出想像，但他強調，AI擁有的是「芯片」，而人類擁有的是心。



據「雲谷教育」公眾號消息，隨行包括阿里巴巴集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘、風險委員會主席邵曉鋒、電商事業群CEO蔣凡，以及螞蟻集團董事長井賢棟、CEO韓歆毅——阿里與螞蟻幾乎所有頂層管理者悉數到場。

馬雲直言，AI時代已迅猛到來，對社會的衝擊遠超想像，誰都沒做好足夠準備。但對十幾歲的孩子而言，這恰恰是最大的變革機會。他們此行目的，就是把阿里近期對AI日益清晰的洞察，與一線教育者分享。

馬雲公開亮相，率領阿里與螞蟻集團核心管理層齊聚杭州雲谷學校。（澎湃新聞）

他指出，當前AI迭代速度以周計算，能力持續爆發。這場技術革命將帶來歷史性變革：生產效率飛躍、社會財富極大豐富，甚至未來一天可能不用工作8小時。但同時，很多傳統崗位將消失。變化來得太快，因此必須立即行動，幫助孩子從現在起學會與AI共存、適應巨變。

蔡崇信強調，AI時代最關鍵的是思辨能力，且不是簡單會問問題，而是「問對問題」。未來機器能取代許多事，但人與機器、人與人的溝通將成為核心競爭力。

吳泳銘則認為，人類與機器的本質區別在於三點：好奇心、共情力、體力。好奇心驅使人類主動探索，機器只能被動執行；共情是理解他人的底層能力；當腦力工作被AI大量取代，體力與運動將變得前所未有地重要，體育教育價值將大幅提升。

井賢棟表示，AI應專注處理瑣碎、重複任務，解放人類時間，用來培養審美、創意與想像力。但同時要警惕AI變成「扔不掉的拐杖」，必須保留獨立思考能力。

眾人與校長、老師們深入交流AI時代的教育挑戰與機遇。（澎湃新聞）

馬雲總結，AI衝擊雖大，機會更大。它帶來了教育回歸本質的難得契機：死記硬背、機械刷題的時間可以大幅釋放，轉而投入創造力與想像力的培養。孩子們將有更多空間玩耍、學習音樂、繪畫、運動，從中習得分享、感受、傾聽與理解。

他特別強調，判斷一所學校是否屬於AI時代，不是看有多少AI伺服器或技能，而是看老師能否真正成為「靈魂工程師」。AI擁有「芯片」，人類擁有「心」。未來教育不該讓孩子與AI比拼計算與記憶，而是要守住好奇心、想像力、創造力、判斷力與審美能力，這些才是AI時代真正需要賦予孩子的核心素質。

雲谷學校由阿里合夥人投資創辦，是阿里系長期關注的教育實驗田。這次交流也折射出阿里在AI領域的堅定投入：春節期間，千問大模型Qwen3.5-Plus性能已媲美Gemini 3 Pro，千問APP躍升為國民級AI應用。近期，「通義實驗室+阿里雲+平頭哥」組成的「通雲哥」黃金三角正式亮相，涵蓋全棧自研晶片、亞太頂級雲計算、全球最強開源模型。