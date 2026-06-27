美國「矽和平」組24國圍堵中國AI　學者：對抗一帶一路的排華工具

由美國主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議正加速擴容，歐盟以及荷蘭、德國、希臘於本週二（6月24日）正式加入，目前已有包括美國在內的24國簽署，強化人工智能（AI）供應鏈安全、減少對華依賴的陣營進一步擴大。對此，中國時政評論家周成洋在接受俄羅斯衛星通訊社採訪時表示，該倡議實質上是西方在AI供應鏈方面圍堵中國的「排華」工具，中方需加速自主創新補齊短板，並以關鍵礦產出口管製作為反制底牌。



美國國務院於6月25日至26日在華盛頓舉辦為期兩天的「矽和平」倡議峰會。這項戰略倡議由美國國務院負責經濟事務的副國務卿雅各布·赫爾伯格（Jacob Helberg）主持設計。據美國國務院網站介紹，「矽和平」旨在構建安全、繁榮且由創新驅動的矽供應鏈，涵蓋關鍵礦產與能源投入、先進製造、半導體、AI基礎設施及物流環節。

美國國務院亞太助卿戴桑布雷（Michael G. DeSombre）在峰會上明確提到，美國致力在中國之外維持美國在AI和數字經濟的領導力，並透過「矽盛世」來打造合作聯盟，以強化美國的供應鏈。

美國「矽和平」倡議組24國圍堵中國AI。（圖片來源：Facebook：Embassy of Latvia to the USA ）

據《俄羅斯衛星通訊社》報道，周成洋分析指出，「矽和平」倡議覆蓋拉美、歐洲、中東及印太等全球關鍵供應鏈節點，合作範圍涉及半導體、關鍵礦產、能源和人工智能基礎設施，實質上是打造以美國佔據絕對主導優勢的AI供應鏈機制，進一步提高美國在晶片、算力、關鍵礦產、能源、數據中心的規則話語權。「美國將以全球規則制定者的身份輻射影響，進一步擠壓中國企業參與國際AI產業分工和供應鏈合作的空間」。

周成洋認為，「矽和平」倡議的核心目標就是打造排他性的AI供應鏈網絡，將經濟問題政治化安全化，主要針對的就是中國。如果成員國統一對華出口管制，中國面臨的供應鏈圍堵將進一步加劇，獲取高端AI晶片及相關技術的難度將進一步加大，中國實施反制措施的效果也將進一步降低，全球科技競爭將進一步向「安全化」和「地緣化」方向發展。

對「一帶一路」倡議的戰略對抗

周成洋進一步指出，「矽和平」倡議是對「一帶一路」倡議的戰略對抗，包括控制重要交通節點。尤其是倡議成員菲律賓、希臘、巴拿馬等掌握了重要的國際港口和水運交通，將對中國全球產業佈局構成威脅，且其中部分國家與中國「一帶一路」關鍵節點重合，會抵消中國的區域影響力。

美國一直對中國的「一帶一路」倡議多有指摘。（新華社）

此外，拉攏包括智利、阿根廷和哈薩克斯坦在內的關鍵資源大國，這些國家擁有豐富的鋰、銅、鈾、稀土等礦產資源，有利於提高美國在對華科技封鎖的主動權，減少被「卡脖子」的風險。

本次峰會聚焦「矽和平宣言」簽署方代表，成員數正急劇增長。該倡議於2025年12月由美國牽頭在首屆華盛頓峰會上發起，創始成員國包括美國、日本、韓國、新加坡、英國、以色列、澳大利亞。今年以來，卡塔爾、阿聯酋、芬蘭、印度、瑞典、菲律賓和挪威先後加入。

本周歐盟以及荷蘭、德國、希臘正式加入，赫爾伯格亦向英國《金融時報》透露，阿根廷、智利、哥斯達黎加、哈薩克、巴拿馬也將稍後加入，屆時成員總數將達到24個。值得注意的是，台灣也由數位發展部次長侯宜秀代表，以非簽署方身分出席參與了本次峰會。

美國「矽和平」組包括美國在內的24國圍堵中國AI，台灣亦以非簽署方身分出席參與了本次峰會。

對於歐盟的集體加入，周成洋認為這是一個「被動選擇」，源於其內部博弈與外部壓力。他表示，這違背了「技術主權」初衷，歐盟內部存在分歧，尤其以法國的反對最為強烈，法國此前曾將這一倡議稱為「殖民化」；但德國、意大利、荷蘭等工業大國持不同意見，最終推動了整體加入。

同時，這也表現出這些國家高度依賴美國生態。歐盟在高端AI晶片設計、核心算力生態等領域高度依賴美企。若雙方決裂，歐洲本土AI產業恐面臨停擺，加入是換取短期晶片供應的無奈之舉，且歐洲在安全與外交戰略上深度依附美國，沒有拒絕的底氣。

面對「矽和平」的快速擴容，中國亦非毫無準備。周成洋稱，中國AI晶片自給率已顯著提升，國產算力晶片和大模型生態也日趨成熟，但與美國仍存在不小差距，中國要堅定不移地強化自主創新與國產替代。

周成洋亦認為，中國任何時候都要將關鍵礦產作為重要反制的底牌之一，「雖然招數不新但真的管用」。他指出，中國在稀土精煉及鎵、鍺等關鍵材料領域佔據主導地位，中國可以有針對性地減少關鍵礦產向「矽和平」成員的出口，在「矽和平」露出獠牙之前先發制人，卡住美歐晶片製造的「脖子」。此外，中國還可以爭取廣大「全球南方」國家的支持以對衝圍堵。

對於「矽和平」倡議的擴張，中國官方此前已明確表態。早在2025年12月該倡議啟動時，中國外交部發言人就表示，各方應該遵守市場經濟和公平競爭原則，共同維護全球產供鏈穩定。同時，中方也多次強調，「小院高牆」擋不住中國創新發展的步伐，也不利於整個產業的健康發展。