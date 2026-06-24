荷蘭宣布加入美國「矽和平宣言」　構建西方矽供應鏈或抗衡中國

荷蘭外交部6月24日表示，荷蘭將加入美國主導的矽和平（Pax Silica）倡議。該倡議是美國與盟國組成的合作組織，旨在確保AI人工智能供應鏈安全。



路透社報道，荷蘭是ASML所在國，而「矽和平」倡議是美國科技外交的重要支柱之一，荷蘭的加入被視為重要成果。矽和平是一項由美國主導的戰略倡議，旨在與盟友構建安全、繁榮且由創新驅動的矽供應鏈，涵蓋關鍵礦產與能源投入、先進製造、半導體、人工智能（AI）基礎設施及物流環節，確保立場一致的國家能夠大規模地開發及部署變革技術。

荷蘭外貿與發展合作部長舍爾茨瑪（Sjoerd Sjoerdsma）正訪問華府，旨在遊說反對美國的「硬體技術多邊協調管制法案」（MATCH Act）。該法案要求盟友配合美方對中國的出口管制。

圖為2023年3月6日路透社拍攝的設計圖片，可見一部手機被置於電腦主機板之上，手機熒幕顯示晶片製造商阿斯麥公司（ASML，又譯艾司摩爾）的標誌。（Reuters）

荷方願意對極紫光的光刻機限制對中國出口，但較低階的機種，則希望能繼續出口給中國，免得被日本廠商取代。

美國與荷蘭雖已達成共識，限制ASML向中國出口用於晶圓代工先進製程如5奈米、3奈米的高端設備（極紫光），但在是否允許其向中國客戶出售及維修較低階設備方面仍存分歧。

舍爾茨瑪與負責有關倡議的美國務院經濟事務次卿赫爾伯格（Jacob Helberg）商討，預計將對外宣揚，該倡議有助於推動貿易與經濟安全，而歐盟未來也可能參與。

2025年12月12日，由赫爾伯格主持召開第一屆Pax Silica高峰會，當時包含美國、澳洲、日本、韓國、新加坡、英國、以色列等國簽署了《矽和平宣言》。