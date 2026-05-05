來稿｜香港創科告別矽谷模式　內地耐心資本成新活水

來稿作者：王妮娜博士



Facebook母公司Meta收購在中國武漢創立、總部遷至新加坡的人工智能初創企業Manus的交易，受監管影響被撤銷。這是中國近年來強調做優國內國外「雙循環」——在資本市場的生動注釋。與此同時，在高科技戰略資產領域，為了做大做強國內循環、同時適應創科企業發展特點，國資創投基金加速入場，成為資本市場中流砥柱。以新近獲批的維港紐帶創科基金為標誌，以往阻滯兩地資本投資初創企業互聯互通的障礙正在清除。香港全方位融入國家發展戰略大局勢不可擋，黑科技初創企業迎來融資活水，這也意味着求資若渴的創客們，必須就資本市場主戰場做出抉擇。



內地資本主導的港元基金發揮重要角色

香港創科生態正在發生結構性巨變。以往，香港被視為「矽谷模式」的衍生。美元基金+納斯達克上市——這是不少香港硬科技企業創始人為融資設計的標準化路徑。隨着地緣政治風險加劇，美國金融市場在2008年次貸危機中元氣大傷，這些年美元基金在華投資斷崖下跌。追蹤私募投資的PitchBook數據顯示，在2024年，涉及中國公司與外國投資人的交易較2021年下降73%，總交易額更從540億美元降至78億美元。

與此對應，中國做強做大國內循環的戰略全面實施。就創科領域，香港深耕創科生態多年、擁有享譽全球的基礎科研實力，融入國家發展大局的步履最新的印記，當屬維港紐帶創科基金入選創科創投基金，這支基金的管理人均為國資背景，包括中信資本、太平資管、交銀國際、上海國投等。可以預見，未來由內地資本主導的港元基金將在香港創科生態中發揮越來越重要的角色，由此帶來的融資環境變化值得關注。

核心技術人才產品成為大國博弈籌碼

首先，內地創投基金來港將扮演戰略連接器，協助本港企業對接內地市場並確保合規。這將大大彌補近幾年來香港市場境外風投基金下降帶來的融資缺口。不過，受地緣政治引發的合規審查，獲投初創企業獲美元LP投資的概率可能下降。與此同時，風投退出的路徑未來將趨向本土化，即港股18C和A股科創板將成為硬科技企業上市主場。

其次，必須看到核心技術人才與產品已經成為大國博弈籌碼。以往香港初創企業享有東西逢源的紅利，如今隨着大國高科技產業競爭加劇，西方加大對中國的技術封鎖，硬科技初創企業在制定融資策略時，必須提前佈局，充分考慮資本來源地對企業未來發展的影響。值得慶幸的是，香港初創企業擁有多元融資渠道。創業者了解創科局發起的系列基金計劃，關注內地創科基金進入香港的最新動向，有助於做好財務規劃、佈局產品研發。

從企業業務考慮，原始創新應成為香港初創企業的核心定位。隨着內地重量型創投資本逐步入場，香港高校培育和孵化的科技創業項目有望迎來融資黃金時代。初創企業創始人可聚焦大學中從事從0到1的突破性技術研發團隊，通過鎖定基礎研究潛力股，找到在融資市場具有競爭力的投資對象。

高校科技創業項目迎來融資黃金時代

值得注意的是，以往初創企業樂於講述的國際化，將需要更新品牌敘事邏輯。大家耳熟能詳的內聯外通這一說法不必贅言，未來初創企業還須講好立足香港、連通內地、服務國家戰略的故事。此外如何就數據安全、地緣風險防範構建可信賴的品牌形象也日益成為初創企業需要納入管理日程的重要事項。

總體上，香港作為國家雙循環戰略接口的角色在創科領域日益清晰。過去數年美元基金投資萎縮帶來的融資陣痛隨着內地耐心資本湧入以及香港政府引導、市場主導的模式不斷創新，真正具有原始創新能力的硬科技企業將成為最大受益者。

時代真的變了。香港初創企業的成功早就不取決於能否獲得華爾街青睞。以後青年創業者將看到，這條與國家戰略同頻共振的路，將由他們開闢新程。

作者王妮娜是傳播學博士，在兩地擁有多年金融機構和上市公司投資者關係管理經驗。



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