東航斥資733億向空中巴士購買25架飛機　2029至2033年分批交付

6月26日晚間，中國東方航空公告與空中巴士公司（Airbus，空客公司）在上海簽訂協議，向空中巴士購買25架A330neo系列飛機。本次購買飛機的目錄價格合計約為93.50億美元（約733億港元），但協商達成交易價格低於目錄價。上述購飛機計劃於2029年至2033年分批交付。



空客A330neo飛機（新華社）

公告指出，東航於26日與空客公司在上海簽訂《25架A330NEO系列飛機購買協議》，向空客公司購買25架A330neo系列飛機。

上述購飛機計劃於2029年至2033年分批交付，其中2029年計劃交付四架，2030年計劃交付五架，2031年計劃交付六架，2032年計劃交付七架，2033年計劃交付三架。

東航稱，購買飛機計劃的目錄價格合計約為93.50億美元，但經過多輪商業談判，與空客公司協商達成的交易實際價格低於基本目錄價。此次購買的A330neo系列飛機是A330ceo系列的升級機型，可優化公司機隊結構及航線網絡、提升運行及服務質量、降低單位運營成本。

中國東航擬向空客購買25架飛機。（中國東方航空）

據《證券時報》報道，東航本次購買的的A330neo系列飛機，擁有高展弦比機翼和優化氣動設計、大涵道比發動機以及更高效率的客艙佈局，較上一代機型單座油耗明顯下降，與東航現有A330ceo系列機隊有很高通用性。

今年3月25日，東航向空中巴士購買101架A320neo系列飛機，目錄價格合計約為158.02億美元（約1240億港元），但實際購買價格亦低於目錄價格。

據路透社報道，空中巴士將擴大中國這個全球第二大航空市場的份額，預計未來20年中國的客運量每年將增長5%左右。