東航MU5735空難｜美國披露數據：墜毀前引擎及自動駕駛遭手動關閉

2022年3月21日，中國東方航空MU5735航班在廣西梧州藤縣墜毀，機上132人全部罹難，事故發生至今已4年。



美國國家運輸安全委員會（NTSB）今年初應匿名人士申請而提供黑盒原始數據，其中顯示涉事波音737-800客機兩側引擎燃油開關與自動駕駛系統均被手動關閉，而一名飛行員的操縱桿被猛烈向下推，導致客機呈垂直墜落。



2022年3月26日，東航MU5735客機墜毀事故核心現場。（新華社）

據《德國之聲》（Deutsche Welle）報道，今年初，有人依照美國資訊自由法（FOIA）向美國國家運輸安全委員會申請政府資訊公開，美國國家運輸安全委員會在4月29日予以答覆，並附上飛控資料記錄器（FDR，兩個黑盒之一）數據、美國國家運輸安全委員會與中國民航總局（CAAC）之間的電郵往來、2022年7月的數據下載報告等原始資料。

在廣西梧州藤縣東航MU5735航班墜機事故現場核心區，武警廣西總隊官兵尋回其中一個黑盒。（新華社）

據此前報道，根據國際民用航空公約的相關要求，美國作為國際民航組織（ICAO）成員國和波音737-800飛機的設計製造國，可以來華參與事故調查，其主要職責是從飛機設計製造的角度，為中方調查分析事故原因提供技術支持。而墜毀事故的黑盒亦於2022年4月被送往美國華盛頓。

此前報道：東航MU5735空難｜美國NTSB工作小組抵達中國 將參與事故調查

左右引擎燃油開關被切斷 人工干預痕跡明顯

FDR原始數據顯示，在黑盒斷電前23秒，波音737的左右兩台引擎的燃油開關均被設置為切斷狀態。之後飛機的自動駕駛儀也被關閉。斷電前20秒，駕駛艙內的一側操縱桿被猛烈向下推，控制輪（Control Wheel）也出現異常動作。原始資料並未顯示兩位飛行員中，到底是哪一位進行猛烈推桿動作。

東航失事航班航線模擬圖最後階段的下墜角度很陡，幾乎是完全失控狀態。（SKYWAVESTAR）

在失控下墜過程中，操縱桿上存在著劇烈且持續的輸入，顯示駕駛艙內始終有人在主動操控。另外，黑盒數據還顯示，飛機俯衝期間，控制橫滾姿態的副翼始終在活動狀態，但是輸入參數呈現劇烈變化。似乎暗示另一名飛行員在試圖挽救飛機。

2022年3月26日，在東航MU5735客機墜毀事故核心現場，搜救人員展開拉網式搜索。 （新華社）

這些流出的數據，也與空難當天航空追蹤網Flightradar24公布的兩次雷達數據相符，當時這架客機從原先巡航高度2.9萬呎（約8840米）開始急速俯衝，在72秒內跌到7425呎（約2263米）。後來飛機一度重新爬升了約10秒，但馬上再度急速下墜。

在引擎斷油後23秒，黑盒停止記錄。這很可能是因為引擎徹底停轉導致飛機斷電，而黑盒並沒有備用電池。

此前報道：東航MU5735空難｜中美調查有出入 美知情人士：有人故意導致俯衝

2022年3月26日，在東航MU5735客機墜毀事故核心現場，搜救人員展開拉網式搜索。 （新華社）

這宗導致132人罹難的空難，是中國近30年來最慘重的民航事故。中國民航總局最近一次提供相關調查報告是在2024年3月，但內容並未提供太多細節，僅指班機自昆明起飛前，未在飛機或引擎上發現任何故障或異常，天氣及通訊方面也沒有出現問題。

2022年3月27日，「3·21」東航MU5735航空器飛行事故國家應急處置指揮部舉行第八場新聞發佈會。（新華社）

此前報道：東航MU5735空難「非常複雜極為罕見」 專家：與以往事故差異很大