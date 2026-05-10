東航132死空難│美媒：駕駛艙爆衝突　2機師疑將駕駛桿推相反方向

2022年3月21日，中國東方航空MU5735航班在廣西梧州藤縣墜毀，該波音737客機上132人全部罹難，事故發生至今已4年。早前美國國家運輸安全委員會（NTSB）公佈該空難報告顯示，客機墜毀前，兩側引擎燃油開關與自動駕駛系統均被手動關閉，而一名飛行員的操縱桿被猛烈向下推，導致客機呈垂直墜落。



美媒《紐約時報》5月7日的報道則引述NTSB前事故調查員古澤蒂（Jeff Guzzetti）分析指出，這次事故是一次蓄意行為；而在客機墜毀前，駕駛艙內似乎發生對飛機的控制權爭奪。



2022年3月26日，在東航MU5735客機墜毀事故核心現場，搜救人員展開拉網式搜索。 （新華社）

客機致命俯衝猶如「航展特技」 調查員：是蓄意為之

《紐約時報》日前引述NTSB前事故調查員古澤蒂分析指出，飛行數據紀錄儀顯示，飛機墜毀前曾進入了可怕的俯衝狀態，並至少旋轉了360度。

古澤蒂說，數據顯示駕駛艙內的兩個駕駛桿（機長和副機長面前各一個）被轉動，從而導致了飛機翻滾。（飛機上的駕駛桿類似汽車的方向盤，但它們的作用是使飛機傾斜轉彎。）

東航失事航班航線模擬圖最後階段的下墜角度很陡，幾乎是完全失控狀態。（SKYWAVESTAR）

古澤蒂進一步分析指出，此次公佈的數據顯示駕駛桿來回擺動，說明至少有兩人在爭奪飛機駕駛的控制權，試圖將其轉向不同方向。這可能意味著兩名飛行員在爭奪同一個駕駛桿，或者機長和副機長各自朝相反方向推動本人的駕駛桿。

古澤蒂表示：「強行將機頭向下壓並猛烈滾轉的激烈動作告訴我，這是一次蓄意行為。」

東航「垂直掉落」一刻曝光。（微博影片截圖）

古澤蒂補充說，在飛機俯衝初始階段，飛機的下降角度高達40度，而正常下降僅需要幾度，「這是你在航展上才會看到的特技動作」。古澤蒂說，「由於這些劇烈飛行動作產生的巨大作用力，乘客當時一定承受了極大的衝擊」。

2022年3月26日，在東航MU5735客機墜毀事故核心現場，搜救人員展開拉網式搜索。 （新華社）

此外，報道亦引述航空安全顧問、退休民航機長考克斯（John Cox）的觀點稱，他認可燃油切斷以及對飛機的其他操控指令均來自駕駛艙的判斷，可能是一名飛行員單獨所為，駕駛桿的不規則運動確實表明存在爭奪，「但證據並不充分，也非完全確鑿」。

駕駛艙關鍵錄音由中方保管據

此前報道，NTSB今年初應匿名人士申請而提供MU5735黑盒原始數據。數據顯示，在黑盒斷電前23秒，波音737的左右兩台引擎的燃油開關均被設置為切斷狀態。之後飛機的自動駕駛儀也被關閉。斷電前20秒，駕駛艙內的一側操縱桿被猛烈向下推，控制輪（Control Wheel）也出現異常動作。

在廣西梧州藤縣東航MU5735航班墜機事故現場核心區，武警廣西總隊官兵尋回其中一個黑盒。（新華社）

此前報道：東航MU5735空難｜美國披露數據：墜毀前引擎及自動駕駛遭手動關閉

在失控下墜過程中，操縱桿上存在着劇烈且持續的輸入，顯示駕駛艙內始終有人在主動操控。另外，黑盒數據還顯示，飛機俯衝期間，控制橫滾姿態的副翼始終在活動狀態，但是輸入參數呈現劇烈變化。似乎暗示另一名飛行員在試圖挽救飛機。

2022年3月26日，東航MU5735客機墜毀事故核心現場。（新華社）

針對此次公開的相關檔案，NTSB表示，這些檔案就是他們基於《資訊自由法》能夠公開的全部檔案，未來不會再有新的檔案公佈。

此外，報告提到，NTSB雖然留有飛機自動駕駛數據備份，但並未備份任何駕駛艙語音記錄儀（CVR）的資料，目前已將提取的全部駕駛艙錄音檔案交給中國民航局。