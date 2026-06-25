中國商務部：美國增列軍事企業清單行為惡劣　促立即停止錯誤做法

中國商務部發言人何亞東6月25日表示，美方增列「中國軍事企業清單」嚴重損害中企正當合法權益，中方不得不進行將10家美國實體列入出口管制管控名單等，以進行反制。



何亞東25日主持商務部例行新聞發布會時，有記者提問道，中方近日宣布將10間美國實體列入出口管制管控名單，並決定在政府採購活動中對46間美國企業採取相關措施，請問中方有何考慮，美方增列所謂「中國軍事企業清單」做法，是否會影響中美元首北京會晤成果。

何亞東回答表示，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，針對美國政府增列所謂「中國軍事企業清單」的惡劣做法，中國商務部6月22日發布公告，依法將艾維奧克斯公司（AVEOX）等10間美國實體列入出口管制管控名單，禁止對其出口兩用物項，同日，財政部發布通知，依法規定在政府採購活動中，不得採購46間美國企業生產的產品。

商務部新聞新聞發言人何亞東。（中新社）

何亞東指，美國政府增列所謂「中國軍事企業清單」做法嚴重損害中國企業正當合法權益，中方不得不進行反制，上述美國企業均是涉軍企業，中方敦促美方立即停止錯誤做法，與中方相向而行，努力維護好、發展好中美建設性戰略穩定關係。