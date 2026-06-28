歐洲熱浪｜熱到絕望？　英國車主用軟管駁中國電動車冷氣入屋抗暑

近日歐洲多地正遭受罕見的極端熱浪侵襲，法國巴黎戶外溫度一度飆到45°C。面對酷熱天氣，有英國網民利用伸縮軟管，將中國品牌名爵（MG）電動車的冷氣接入客廳，成功將屋內溫度由32°C降至22°C，引發網絡熱議。



與此同時，由於歐洲部分老舊房屋無法打孔且安裝費高昂，具備「免打孔、自行安裝」特點的中國製「移動分體式冷氣機」，近日在當地掀起搶購潮，甚至一機難求。



英國網民分享了利用電動車空調為室內降溫的方法。（Reddit）

英國網民奇招：電動車化身冷氣外機

近日，社交平台Reddit一則「用電動車幫臥室降溫」的帖文成為焦點。一名英國網民指，當地氣溫飆升至32°C，但他發現一條100毫米的軟管能套在其電動車名爵（MG） ZS EV的圓形冷氣出風口上，隨後他將管道另一端駁入室內，成功令客廳全晚保持在22°C。

這個消暑方案引來大批網民熱議，調侃這是「將電動車當作移動冷氣外機」。據了解，這位英國網友使用的MG ZS EV是中國上汽集團旗下名爵品牌的純電動SUV，車內冷氣依賴電池發電，與傳統燃油車怠速開冷氣費油及引致一氧化碳中毒不同，純電動車的電池容量足以支撐空調整晚運轉。

這位英國網友使用的MG ZS EV是中國上汽集團旗下名爵品牌的純電動SUV。（快科技）

歐洲遇熱浪潮 中國免安裝冷氣賣斷貨

綜合內地媒體《第一財經》和《快科技》報道，近日歐洲多國出現極端高溫天氣，法國多地氣溫超過40℃，巴黎戶外甚至測出45℃。由於歐洲歷史建築遍地，文物保護規定嚴格限制在外牆打孔安裝室外機，因此安裝傳統冷氣機比較麻煩。

2026年6月27日，法國巴黎，正值熱浪來襲，人們在維萊特盆地岸邊迎接暴雨和狂風。（Reuters）

面對高溫天氣，不少歐洲民眾叫苦連天，對此美的（Midea）等中國企業開始推出了定製化的「移動分體式冷氣機」（如Portasplit系列），這類產品最大的賣點是無需打孔安裝，室外機可直接放置於露台或窗台，室內機則可自由移動，製冷效果逼近傳統分體機，完美避開了歐洲不准改外牆及安裝費貴的問題。

中國冷氣機被瘋搶。

一名旅居法國的華人在社交媒體表示，「萬萬沒想到，這個夏天，命是中國空調給的」。巴黎入夏後，中國的移動分體式冷氣機一機難求及門店嚴重缺貨。一名奧地利消費者亦訴苦稱，為了應對維也納即將38℃高溫，他花了兩天在奧地利尋找美的Portasplit；德國網民也反映， 100公里內的中國的移動分體式冷氣機已全部售罄。

中國海關數據顯示，今年前5個月，中國向法國、荷蘭、比利時三個西歐國家的空調出口額同比均翻倍增長，西班牙、葡萄牙、德國等國亦錄得兩位數以上升幅。

中國冷氣機被瘋搶。

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據了解，美的位於廣東順德的空調工廠目前正加班加點開工，生產線製造完成後隨即通過中歐班列運輸，以最快速度運往歐洲補充庫存，滿足歐洲對空調的需求。

美的空調海外業務負責人表示，今年法國、西班牙、德國、英國的空調市場出現同比70%以上的增幅；格力電器相關人士也透露，今年1至6月，在法國、意大利、西班牙等國的實際空調銷售額按年大增40%以上。TCL空調總裁陳紹林亦直言，「在歐洲有些空調產品已經賣斷貨了」。此外，海爾、海信等中國企業也在積極開拓歐洲家用空調市場，試圖搶佔這波「高溫紅利」。