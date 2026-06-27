歐洲熱浪｜中國冷氣機賣斷價格飆至5000歐　民眾跨國200公里搶購

超級熱浪正席卷歐洲，多地氣溫飆破40℃，面對極端高溫，歐洲部分老舊房屋無法打孔、以及動輒上千歐元的昂貴安裝費令民眾頭疼。不過，產自中國的免安裝「移動分體式冷氣機」近日在歐洲多國遭到瘋搶，甚至出現消費者「跨國跑200公里」只為買下一台存貨的現象。甚至還有部分外國游客「反向代購」，利用240小時過境免簽政策，專門赴華採購冷氣機並托運回國。



今年入夏後，西歐及中南歐多國迎來極端高溫天氣，本周法國多地氣溫超過40℃，巴黎在6月25日戶外一度測出45℃高溫，四分之三的地區處於極端高溫紅色預警之下。此外，西班牙、葡萄牙氣溫亦超過42℃，英國則面臨紅色極端高溫預警，氣溫峰值預計達39℃。據估計，這場高溫已造成約1.5萬人死亡，其中許多是住在沒有冷氣機的公寓和養老院內的老年人。

過去，歐洲人長久以來保持「無冷氣機」的狀態，德國僅有3%的家庭安裝冷氣機，英國亦僅有5%。然而，在傳統風扇失效的情況下，民眾對制冷設備的需求已從「可選」變為「救命稻草」。

且由於歐洲（如巴黎）歷史建築遍地，文物保護規定嚴格限制在外牆打孔安裝室外機，加上當地大城市鄰里關係複雜，安裝傳統冷氣機需召開公寓住戶大會並獲得過半數同意，還要向市政廳提交計劃書，審批流程極度繁瑣。更令當地消費者卻步的是昂貴的人工費，西歐單台冷氣機的安裝費高達1500至2000歐元（約合1.2萬至1.6萬港元），且夏天等待安裝的時間通常超出一到兩個月。

據內地媒體《第一財經》及《快科技》報導，這些問題的出現，也令美的（Midea）等中國企業開始推出了定制化的「移動分體式冷氣機」（如Portasplit系列）。產品無需打孔安裝，消費者可自行將室外機掛在陽台或窗台，室內機可自由移動，既解決了外牆裝機限制，又避免了傳統移動冷氣機將室外熱空氣抽回室內的負壓缺點。

這款售價在749至849歐元左右的中國「避暑神器」，迅速在歐洲各大商場及電商平台被「一搶而空」。甚至價格一度暴漲到將近5000歐元，差不多要4萬人民幣一台。二手價格也都超過官方新機價格。

中國冷氣機被瘋搶。

中國冷氣機被瘋搶。

有報道稱，一位在奧地利的網民Denis Yurchak在社交媒體分享，自己因高溫整星期無法入睡，在全歐範圍內苦尋該款冷氣機。他一度設置了3個AI代理全天候尋找，甚至打電話給奧匈邊境的酒店協助代收匈牙利電商的存貨。最終，他收到AI通知，在距離住處200公里的奧地利林茨發現最後一台存貨，隨即連夜驅車200公里前往搶購。

在德國，更有開發者專門搭建了名為「braucheklima.de」的庫存追蹤網站，用戶需付費2.49歐元訂閱補貨郵件通知。在法國夏布利（Chablis），有商店剛開門便有幾十名顧客衝進去推搡、狂奔搶購冷氣機。

有德國網民發帖抱怨：「政府忙著關閉核電站、關火電、搞各種碳稅和極其嚴苛的建築能源法，美其名曰環保，但他們卻不管德國人連一台冷氣機都裝不上。」在一段網絡影片中，有法國民眾憤怒發聲，指責當地醫院溫度達到35℃，嬰兒都快窒息，政府卻在國外大肆揮霍人民的稅款，諷刺稱「醫院裡只有太平間才最冷」。

法國《費加羅報》亦在頭版刊登題為《冷氣機普及：意識形態僵局即將結束》的文章，呼籲政府放下意識形態負擔，正視極端氣候現實，積極推動冷氣機普及以保護弱勢群體。

德國更有開發者專門搭建了名為「braucheklima.de」的庫存追蹤網站。

從數據可見，2026年1月至5月，中國出口西歐家用冷氣機數量同比增長9.7%，其中移動冷氣機出口數量同比大漲超70%。中國向法國、荷蘭、比利時的冷氣機出口額同比均翻倍增長；向西班牙、葡萄牙、德國等地的出口亦實現兩位數增長。

美的海外業務負責人透露，在法國、西班牙、德國、英國等冷氣機普及率較低的市場，今年銷量取得了同比70%以上的增幅。目前，美的在順德的冷氣機工廠正加班加點補充生產這款移動分體式冷氣機，通過中歐班列運輸，還能趕上歐洲盛夏時節的部分需求。

格力電器相關人士亦表示，其在當地1至6月的實際冷氣機銷售額同比增長40%以上，目前代理商已幾乎沒有移動冷氣機庫存。TCL冷氣機總裁陳紹林亦透露，「在歐洲有些冷氣機產品已經賣斷貨了。」此外，海爾、海信等中國企業也在積極開拓歐洲家用冷氣機市場。

中國可移動分體式冷氣機在歐洲賣爆。

此前，歐洲曾以環保為由，對進口自中國的冷氣機設置過關稅壁壘，但此舉並未提升其本地企業的競爭力。反觀中國冷氣機廠商卻在競爭中迅速完成了技術迭代，海爾等品牌推出了採用R290環保冷媒的冷氣機，符合歐盟最嚴苛的F-Gas法規並獲得A+++能效標籤，比傳統機型省電15%。

目前，全球約80%至90%的家用冷氣機產自中國。據《北京日報》引述專家分析指出，根據目前的技術標準，歐洲本地冷氣機的製造成本是中國製造的2至3倍，中國在生產成本、產能和環保技術上擁有壓倒性優勢。即便是加上國際運費，最終落地價仍遠低於歐美本土品牌。巨大的價差甚至催生了「反向代購」新趨勢，部分外國游客利用240小時過境免簽政策，專門赴華採購冷氣機並托運回國。