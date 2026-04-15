廣東全省入夏！深圳比平均早33天　本周新一輪暴雨強對流天氣將至

近日，廣東多地持續悶熱。據官方廣東省氣象服務中心「廣東天氣」15日指，截至2026年4月14日，全省入夏，部份地方比常年提早近1個月。另據廣東省氣象台預計，4月16日-17日，多地將出現局部暴雨。



「入夏」標準：深圳早1月入夏

根據「氣候季節劃分」標準規定，連續5天的滑動平均氣溫序列≥22℃，則以對應的氣溫序列中第一個≥22℃的日期作為夏季起始日。

廣東4月15-16日最高氣溫預報。（微博@廣東天氣）

據廣東天氣 4月15日上午10時許消息，截至2026年4月14日，廣東全省入夏，有些地方比常年提早半個多月，有些地方比常年提早近1個月。

據《南方都市報》此前報道，今年廣州入夏日期為3月19日，是1961年以來第一早；深圳為3月18日，比平均入夏日期早了33天；佛山入夏日期為3月16日。

廣東明起將有局部暴雨

據廣東天氣介紹，過去七天（4月7-13日），影響中國的雨帶主要位於副熱帶高壓（簡稱「副高」，下同）邊緣的江南一帶，而華南地區受副高控制，以炎熱少雨天氣為主。

廣東4月16-17日累計降水量預報。（微博@廣東天氣）

未來三天（15-17日），隨著副高減弱南落，雨帶也會隨著切變線（冷暖氣流交匯區域）逐漸南壓至華南地區。對廣東來說，14-15日降雨主要集中在西北部；16-17日，雨帶南壓到粵北、粵西和珠三角地區，伴隨強對流天氣。

以深圳為例，預報顯示，16日受西南氣流影響，天氣以多雲為主，早晚有輕霧，午間較熱。17-20日天氣轉不穩定，多雲到陰天，有（雷）陣雨。

深圳未來一周天氣預報。（南方都市報）

「森拉克」是否影響？

據中央氣象台消息，今年第4號颱風「森拉克」已於15日上午減弱為強颱風級，上午8點鐘其中心位於美國關島北偏東方向約235公里的西北太平洋洋面。

4月15日，「森拉克」未來120小時路徑概率預報圖。（中央氣象台）

預計，「森拉克」將以每小時10公里左右的速度向北偏西方向移動，強度將逐漸減弱，16日夜間逐漸轉向東北方向移動。未來「森拉克」對我國近海無影響。