騰訊小範圍測試TenPayGo　便利境外來華人員

日前，騰訊旗下一款名為「TenPayGo」的支付應用程式已上架蘋果應用商店（App Store）。據《北京日報》報道，騰訊回應稱，TenPayGo是公司正在內測的一款面向境外來華人員的「生活便利助手」，旨在提供涵蓋流動支付在內的一站式數字生活服務。目前該應用仍處於小範圍測試階段。



騰訊小範圍測試TenPayGo。（截圖）

騰訊小範圍測試TenPayGo。（截圖）

在蘋果的App store上，「TenPayGo」應用程式提供者顯示為：騰訊科技（深圳）有限公司，語言為英文。下載頁面顯示：「TenPayGo讓你的中國之行更輕鬆便利。在接受微信支付的商戶，你可直接使用TenPayGo付款，毋須兌換現金或準備零錢。」

騰訊小範圍測試TenPayGo。（截圖）

騰訊小範圍測試TenPayGo。（截圖）

TenPayGo將全面覆蓋日常消費場景：包括購物、餐飲、交通出行、酒店住宿、景區門票、休閒娛樂及醫療健康。可以輕鬆查閱交易紀錄，更多本地交通及生活服務將逐步上線。

騰訊小範圍測試TenPayGo。（截圖）

據《北京日報》報道，騰訊回應稱，TenPayGo是公司正在內測的一款面向境外來華人員的「生活便利助手」，旨在提供涵蓋流動支付在內的一站式數字生活服務。目前該應用仍處於小範圍測試階段，未全面開放體驗。