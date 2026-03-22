騰訊5大OpenClaw插件全部上線　微信ClawBot聊天方式調用「龍蝦」

引發科技圈高度關注的開源AI助手OpenClaw（俗稱「龍蝦」）熱潮持續升溫。3月33日，騰訊公布最新進展，微信正式推出「ClawBot」插件，支援接入OpenClaw。用戶透過掃碼或複製指令，即可將OpenClaw接入微信，並以聊天方式快速調用「龍蝦」進行互動。



至此，騰訊的「AI養蝦」5大插件已全面就位，包括雲端「龍蝦」Lighthouse（含企業版Claw Pro）、自研版本WorkBuddy，以及本地版QClaw等，形成多場景覆蓋的生態佈局。



騰訊在這一波「AI龍蝦熱」中反應迅速。早在1月底，騰訊雲便率先宣布支援OpenClaw雲端極簡部署，旗下輕量應用服務器Lighthouse上線OpenClaw應用模板，預置應用與運行環境，主打一鍵自動完成安裝部署。

騰訊雲Lighthouse接入路徑：騰訊雲控制台→Lighthouse實例→應用管理→一鍵更新到最新版→微信通道→掃碼直連

3月6日，近千名愛好者在深圳騰訊大廈門口排隊，等待騰訊雲工程師協助完成OpenClaw雲端免費安裝，當日上午11點，數百個預約號碼已全部發放完畢。翌日，騰訊正式向個人用戶開放QQ機器人官方接入OpenClaw功能，支援Markdown、圖片、語音、文件等多媒體交互，單個QQ號最多可創建5個機器人。

3月8日，企業微信官方亦向企業管理員推送訊息，僅需三步即可將OpenClaw接入智能機器人，企業成員可與AI助手直接對話，同時支援透過OpenClaw快速接入並寫入數據至智能表格。

隨後，騰訊進一步擴充產品矩陣。3月9日，全場景AI智能體WorkBuddy正式上線，該產品能力與OpenClaw類似，完全兼容其skills但更強調易用性與安全性。騰訊方面介紹，WorkBuddy在正式發佈前已在內部廣泛使用，目前已有超過2000名非技術背景員工應用於HR、行政、秘書、運營、銷售等角色，在數據處理與分析、構建本地知識庫、內容文案創作、海報生成、自動化辦公等場景實現AI提效。

此外，QClaw則為騰訊電腦管家基於OpenClaw打造的本地AI助手，支援Mac與Windows雙端，內置Kimi-2.5模型，可默認關聯多種模型，更實現了一項當前所有OpenClaw產品均未具備的功能，可直接在微信與「龍蝦」對話並讓其執行任務。在安全方面，騰訊電腦管家18.0版本新增AI安全沙箱功能，透過系統級隔離為Agent工具提供防護，而騰訊雲輕量應用服務器則因提供獨立Linux環境，從根源上規避安全隱患。

據悉，各大主流雲服務、大模型廠商及OpenClaw的生態產品，包括騰訊雲Lighthouse、Kimi、Minimax、EasyClaw、Coze扣子編程、Lobster AI、uCloud、TCADP、Codebuddy、華為雲、百度智能雲等，正陸續上線支援透過企業微信接入OpenClaw。

但伴隨開源AI智能體OpenClaw在全球範圍內的爆紅，不當安裝引發的安全風暴亦開始蔓延。有報道指出，OpenClaw因其默認的脆弱安全配置，正從生產力工具異化為攻擊者手中的「特洛伊木馬」，從個人私隱洩露到關鍵基礎設施癱瘓，從API密鑰被盜到金融交易誤操作，已有安裝用戶付出慘痛代價。

近日，國家互聯網應急中心發佈關於OpenClaw安全應用的風險提示，指出其默認安全配置極為脆弱，攻擊者一旦找到突破口，便能輕易獲取系統的完全控制權。由於不當安裝和使用，已經出現了一些嚴重的安全風險，這意味著用戶可能面臨私隱洩露和安全漏洞等問題。

目前，內地不少高校、地方政府和金融機構已開始明確禁用OpenClaw，並呼籲「不製造焦慮、不鼓吹神話」。