騰訊深圳新總部靚到離譜　Office有80%位置對海　月租2千住海景樓

騰訊在深圳大鏟灣建新總部園區，也就是大家口口相傳的「企鵝島」，早就不是新聞了。但應該少有人知，這個新總部沒有圍牆。



雖然5月底才正式舉行第一次公眾開放日，但早已可以自行前往，社交媒體上甚至有人開始曬帶小孩放電了。我們「登島」深度探訪了一番，評價就兩個字——離譜。

騰訊在大鏟灣建新總部園區，也就是大家口口相傳的「企鵝島」。（深圳微時光授權使用）

1. 實拍揭秘別人家的新公司

騰訊新總部園區會長什麼樣？多半人會習慣性地認為，不過還會是摩天高樓、玻璃幕牆那一套，熟悉的配方熟悉的味道。

登島好好走一圈就會發現，別人家的公司，完全不按常理出牌！整個大鏟灣趴着一群低矮建築，輪廓線柔和，像被海風吹散的積木，東一簇西一簇貼着地面慢慢鋪開。

其中最搶眼的是三座相互聯通的圓形建築，由馬岩松操刀，名為騰雲中心。值得一提的是，底層卻全部架空，行人可以自由穿梭。

深圳騰訊「企鵝島」心機設計 顛覆寫字樓想像▼▼▼

+ 4

整棟樓不像是蓋在地上的，更像是飄着的感覺。跟深圳市區方方正正的寫字樓相比，完全是兩種設計語言。我們第一次去的時候恰逢雨天，周邊雲霧壓得很低。「騰雲」之名，在那刻具象化了。

「我們不想在海邊豎起一堵堵高牆，而是沿着海風拂過的方向讓建築『流動』起來。」參與園區規劃的設計師劉萍如是說。

根據介紹，整個園區從南到北分為五個街區，目前建設進度只有30%，騰雲中心所在的第四街區已經交付投入使用。包圍着騰雲中心還有六棟雲海大廈，目前已經有1.4萬多名鵝廠員工在裏邊辦公。

雖然能逛的地方還不算多，但給人的視覺衝擊足夠震撼。位於第三街區的騰訊總部大樓還在建，奧雷．舍人操刀，造型取自DNA雙螺旋，建成後妥妥地又是地標。視線往西移來到第五街區，另一個不按常理出牌的傢伙出現了——MVRDV事務所設計的企鵝公寓。

宿舍樓外景圖片▼▼▼

11棟樓，沒一棟跟旁邊那棟對齊，高高低低各長各的。白色的外牆、藍色的玻璃，樓頂也不封平，每層都往後退一步。若是從前海石公園或者沿江高速遠遠望過來，像海邊長出了一片梯田。

別的地方梯田種稻子，這裏「種」的是宿舍和牀。西邊朝大海，東邊朝海灣，樓棟故意錯開排，90%以上房間推窗都能撈到一片海。樓下配了健身房、自助廚房、娛樂設施等等。

宿舍樓房間與公共區域圖片▼▼▼

應屆生、無房員工優先申請，2000-2600元人民幣的月租就能擁有一張海景牀位。同樣的錢在外面，要不是城中村，要不是偏僻老小區。住公司附近想要海景？做夢的素材有了。

深圳寫字樓裏待過的人都懂，窗外能不能擁有一片海，很大程度取決於你混到什麼級別。海景是高管辦公室的標配，普通工位對着走廊或者隔壁樓玻璃幕牆，默認行規，沒人覺得不對。

騰訊，沒認這條規矩。六棟辦公樓，工位全往海邊貼，連每層的茶水間都儘量面朝大海。一線海景優先留給員工，大概80%的工位能看海。上班抬頭就是海，心情不一樣。

六棟辦公樓，工位全往海邊貼，連每層的茶水間都儘量面朝大海。（深圳微時光授權使用）

帶海景的寫字樓深圳也有不少，但有這般設計和初心的，怕是很難找到第二處了。大廠食堂標配，往往是一個中央食堂塞幾千人，中午排隊排到懷疑人生。企鵝島沒這麼幹，直接把餐飲分到各棟辦公樓樓下，食堂的80多個檔口，每天不重覆夠吃上幾個月。

有鵝廠同學分享：「上島後最大的感受，就是不用琢磨下班吃什麼了。吃飯路上，還附帶一種重返校園的錯覺，像極了大學課間。大家互稱『同學』，食堂阿姨喊一嗓子『同學吃什麼』，差點忘了自己已經三十歲。」

「企鵝島」食堂與周邊飲食店▼▼▼

+ 2

除了食堂，一樓商業街和企鵝公寓底商開了不少餐飲品牌，招標照着鵝廠人的喜好來。比如曾經在科興備受歡迎的辣可可，已經進駐了。樓頂能散步吹風、看日落追晚霞，走五分鐘能坐到海邊發呆，連接駁車都用上了自動駕駛，騰訊在這座島上塞進了一整套生活配置，衣食住行安排得明明白白。

我很好奇，當生活和工作的邊界，在物理上就變得模糊，會是一種怎樣的體驗？歡迎已經登島的鵝廠同學來分享分享。

2. 自由往來深圳人的新海景公園

騰訊總部園區不光把員工養得好，更重要的，是敢把好東西與整座城市共享。雖說是辦公園區，除了辦公樓、公寓這些內部區域，其他地方全部對外開放。這種開放，從設計之初就開始了。

騰雲中心的主設計師馬岩松在紀錄片《狂想之城》中回憶道：「當時跟Pony（馬化騰）討論方案時，他給我的印象是，他非常在乎這個島跟城市的關係。他特別在乎，從城市看過來，或者人到島上之後，這個空間能夠給城市帶來什麼。」

騰訊新總部與城市景觀和自然環境融為一體▼▼▼

老闆開口先問城市能得到什麼，不是公司能得到什麼。這個起手式，決定了這座島的底色。在探訪過程中，我還發現了一處很有意思的細節：在騰雲中心展廳中展示的園區整體規劃圖中，1-5地塊並不叫地塊，寫的是「街坊」。

地塊是開發的邏輯，街區是城市空間的邏輯，街坊則更進一步 —— 是社區的、鄰里的、人情往來的邏輯。不一樣的措辭，如同把「開放」寫進了整座島規劃建設的「底層代碼」——不是封閉的產業園，是城市自然延伸的一部分，是歡迎所有深圳街坊隨時來串門的客廳。

東側沿海留給了前海石公園大鏟灣段，騎行道、跑步道、觀景平台，沿着海岸線一路鋪開。深圳市區能踏實坐着看海的地方不多，這裏作為前海最重要的大型公共開放空間，絕對能算一個。

前海石公園大鏟灣段圖片▼▼▼

頭一回站在騰雲中心樓下的時候，恍惚有種站在深圳灣看對面福田CBD天際線的感覺。住前海的人，以後大概會常來，因為這就是他們的深圳灣。除了海岸線，島上還有眾多公共設施，圖書館、游泳館、籃球館、青少年活動中心以及社康服務中心等等，還建了兩所九年制學校，面向全市招生。

商業街的餐飲、零售、社區服務這些不只服務騰訊員工，也輻射周邊小區，建成後逐步向全體市民開放。這哪是建總部，這分明是在與城共生。

二十年前，這裏還只是一片灘塗；五年前，這裏仍是一地荒草；但如今，一座長在海岸線上的全能園區已經初具雛形，不久的將來，大概率會成為深圳人的周末好去處——

一家人坐地鐵到鏟灣南站，上午逛科技館，中午在商業街吃飯，下午去海邊公園騎車，傍晚坐在海邊看日落。登了島，就能度過愉快的一天。看吧，你很難說騰訊是給自己新造了一個總部園區，還是給深圳人新造了一個海景公園，一個多功能公共客廳。

還記得開頭我們給出的評價嗎？對，離譜。這個詞，有時候換個說法，就是：「做了別人還沒想過的事」。

【延伸閲讀】在AI狂飆的深圳 ｢手搓｣電影《給阿嬤的情書》為何爆紅？｜文博會