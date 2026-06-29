習近平會見白羅斯總統盧卡申科：中白關係進入歷史最好時期

撰文：毛詠琪
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中國國家主席習近平6月29日上午，在北京釣魚台國賓館會見訪華的白羅斯總統盧卡申科。

習近平指出，中國和白羅斯是相互信任支持的真朋友，是共同發展繁榮的好夥伴，是全天候全面戰略夥伴。中白關係經受了國際風雲考驗，近年來實現跨越式發展，進入歷史最好時期。雙方政治互信堅如磐石，高質量共建「一帶一路」成果豐碩，重點合作項目紮實推進，多邊協作富有成效。事實證明，深化中白全天候、全方位合作順應歷史發展潮流，符合兩國人民根本利益。

習近平強調，中白要保持戰略溝通，推動雙邊關係在高水平上持續向前發展，更好造福兩國人民。中方支持白方維護國家主權、獨立和領土完整，走符合自身國情的發展道路，願繼續為白羅斯發展建設提供力所能及的幫助。

兩國要調動各方面資源，推動「一帶一路」建設，豐富務實合作內涵。中方願同白方攜手共建人類命運共同體，踐行四大全球倡議，加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制內的協調和配合，做動蕩世界中的穩定力量。

盧卡申科表示，完全讚同習近平主席對兩國關系的評價。中國是白羅斯全天候戰略夥伴，兩國務實合作全面深入，為白經濟社會發展提供重要支持。白方高度重視對華關係，期待同中方加強戰略溝通，拓展合作領域，推動兩國關系取得更大發展。

習近平提出四大全球倡議，推動熱點問題政治解決，為世界和平穩定繁榮作出重大貢獻。白方願同中方就國際地區事務繼續保持密切協調，共同促進世界和地區的和平發展穩定。

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白羅斯（前稱白俄羅斯）
盧卡申科（白羅斯總統）