內地推「促進鄉村閱讀方案」　要求學習貫徹習近平文化思想

中央宣傳部、財政部及農業農村部近日聯合印發《推進農家書屋改革提升促進鄉村閱讀行動方案》，提出以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學習貫徹習近平文化思想，並透過分類管理、數字閱讀及內容改革，改善農家書屋布局、內容供給及服務方式等問題。



據《新華社》報道，中央宣傳部、財政部及農業農村部近日聯合發布《推進農家書屋改革提升促進鄉村閱讀行動方案》，提出推動農家書屋改革升級，促進鄉村閱讀發展。

方案總體要求指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平文化思想，完善鄉村公共閱讀服務體系，提升農家書屋服務效能，更好滿足農村居民閱讀需求。

2023年4月3日，學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。 （新華社）

官方表示，隨著農村人口結構及閱讀習慣改變，部分農家書屋仍存在資源配置單一、服務方式未能及時調整等問題。為此，內地自去年4月起已啟動農家書屋改革試點，從分類管理、服務功能、內容供給、閱讀活動及保障機制等方面進行改革探索。

《行動方案》共分為6個部分、14項措施，其中提出依各地人口分布及實際需求調整農家書屋布局。對於營運效益較佳的書屋，將增加支持力度並拓展服務功能。至於效能偏低或基礎較薄弱的書屋，則可整合至其他公共文化空間，避免資源重複配置或閒置。

在閱讀內容方面，方案提出推動紙本閱讀與數字閱讀並行，依照農民閱讀需求補充圖書資源，同時運用「學習強國」、「雲聽」及各級數字圖書館等平台，提供掃碼閱讀等數字服務，並鼓勵各地持續舉辦鄉村閱讀活動，打造具地方特色的閱讀品牌。

此外，方案亦鼓勵社會力量參與鄉村閱讀推廣，建立閱讀服務標準及績效評估機制。官方要求各地應依據農村發展狀況、人口結構及文化特色進行整體規劃，不宜盲目擴張農家書屋規模，並針對「誰在讀、讀什麼、在哪裡讀」等問題調整閱讀服務內容，以提升公共文化資源使用效益。