內地推「促進鄉村閱讀方案」 要求學習貫徹習近平文化思想
撰文：許祺安
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中央宣傳部、財政部及農業農村部近日聯合印發《推進農家書屋改革提升促進鄉村閱讀行動方案》，提出以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，學習貫徹習近平文化思想，並透過分類管理、數字閱讀及內容改革，改善農家書屋布局、內容供給及服務方式等問題。
據《新華社》報道，中央宣傳部、財政部及農業農村部近日聯合發布《推進農家書屋改革提升促進鄉村閱讀行動方案》，提出推動農家書屋改革升級，促進鄉村閱讀發展。
方案總體要求指出，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平文化思想，完善鄉村公共閱讀服務體系，提升農家書屋服務效能，更好滿足農村居民閱讀需求。
官方表示，隨著農村人口結構及閱讀習慣改變，部分農家書屋仍存在資源配置單一、服務方式未能及時調整等問題。為此，內地自去年4月起已啟動農家書屋改革試點，從分類管理、服務功能、內容供給、閱讀活動及保障機制等方面進行改革探索。
《行動方案》共分為6個部分、14項措施，其中提出依各地人口分布及實際需求調整農家書屋布局。對於營運效益較佳的書屋，將增加支持力度並拓展服務功能。至於效能偏低或基礎較薄弱的書屋，則可整合至其他公共文化空間，避免資源重複配置或閒置。
在閱讀內容方面，方案提出推動紙本閱讀與數字閱讀並行，依照農民閱讀需求補充圖書資源，同時運用「學習強國」、「雲聽」及各級數字圖書館等平台，提供掃碼閱讀等數字服務，並鼓勵各地持續舉辦鄉村閱讀活動，打造具地方特色的閱讀品牌。
此外，方案亦鼓勵社會力量參與鄉村閱讀推廣，建立閱讀服務標準及績效評估機制。官方要求各地應依據農村發展狀況、人口結構及文化特色進行整體規劃，不宜盲目擴張農家書屋規模，並針對「誰在讀、讀什麼、在哪裡讀」等問題調整閱讀服務內容，以提升公共文化資源使用效益。