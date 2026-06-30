河南人大常委會原副主任劉滿倉一審判無期徒刑

撰文：許祺安
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中國河南省人大常委會原副主任劉滿倉此前因因涉嫌受賄、利用影響力受賄而落馬，6月30日江蘇省蘇州市中級法院一審公開宣判，決定對劉滿倉執行無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，對追繳在案的劉滿倉犯罪所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。

蘇州市中級人民法院一審宣判河，對劉滿倉以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；以利用影響力受賄罪判處有期徒刑12年，並處罰金人民幣200萬元（人民幣，下同）。

內媒報道指，劉滿倉兩項罪名合計涉案金額為3.16億餘元，其中受賄1.46億餘元，利用影響力受賄1.70億餘元。他受賄時長約27年，包括他退休後的數年，利用影響力受賄所涉事項全部發生在他退休之後。

  河南人大常委會原副書記劉滿倉一審被判無期徒刑。（江蘇省蘇州市中級人民法院供圖）

公開資料顯示，劉滿倉生於1955年10月，來自河南西峽，2024年10月被官宣落馬。中紀委國家監委2025年4月通報劉滿倉被開除黨籍。他被指「貪婪腐化，退而不休」「搞迷信活動」「違規收受禮品、禮金、消費卡」等。

經審理查明：1997年至2018年，被告人劉滿倉利用擔任商丘地委委員、組織部部長，商丘市委常委、組織部部長，商丘市委副書記、市長，商丘市委書記，河南省委常委、副省長，河南省委常委、政法委書記，河南省人大常委會黨組副書記、副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在項目開發、企業經營、職務提拔等事項上提供幫助。

1997年至2024年，劉滿倉直接或通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣1.46億餘元。

河南人大常委會原副書記劉滿倉。（網絡圖片）

2019年至2024年，劉滿倉退休後利用曾擔任河南省人大常委會黨組副書記、副主任等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為有關單位和個人在土地整治項目上謀取不正當利益，直接或通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣1.70億餘元。

據財新統計，劉滿倉的「利用影響力受賄罪」金額1.70億餘元，超越了此前中國銀監會原副主席蔡鄂生的1.1億餘元，從而成為「退而不休」斂財高官第一人。

中央紀委國家監委曾發文指出，少數領導幹部在退休或離職後不甘「寂寞」，以為不在職了就可以逃脫組織的監督和紀法的約束，變著花樣撈取好處。事實一再證明，企圖利用退休或離職為幌子逃避監管搞腐敗，不管其行為隱藏多深、潛伏多久、花樣如何翻新，終究難逃紀法懲處。

蘇州市中級人民法院認為，被告人劉滿倉的行為構成受賄罪、利用影響力受賄罪。劉滿倉受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，應依法懲處；利用影響力受賄數額特別巨大，亦應依法懲處，與其所犯受賄罪並罰。

鑒於其受賄、利用影響力受賄犯罪中均有未遂情節，歸案後如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄事實，具有重大立功表現，認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得財物及孳息絕大部分已追繳到案，具有法定、酌定從寬處罰情節，依法可對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人劉滿倉及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，劉滿倉進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。人大代表、政協委員和各界群眾20餘人旁聽了庭審。

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