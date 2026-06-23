受賄1.39億餘元　上海市委原常委朱芝松一審被判死緩

《央視新聞》報道，6月23日，江西省南昌市中級人民法院一審公開宣判上海市委原常委、浦東新區區委原書記朱芝松受賄案，對被告人朱芝松以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產；對追繳在案的朱芝松受賄所得財物及孳息依法上繳國庫，不足部分繼續追繳。



上海市委原常委朱芝松一審被判死緩。（央視新聞）

經審理查明：2003年至2024年，被告人朱芝松利用擔任中國航天科技集團公司第八研究院副院長、院長，上海市委宣傳部副部長，上海市閔行區委副書記、區長，閔行區委書記，上海市政府副秘書長、中國（上海）自貿區臨港新片區管委會黨組書記、常務副主任、浦東新區區委副書記，中國（上海）自貿區臨港新片區黨工委書記、管委會主任，上海市委常委、浦東新區區委書記等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、工程承攬、融資貸款等事項上提供幫助，直接或者通過他人非法收受財物，共計折合人民幣1.39億餘元。

上海市委原常委朱芝松一審被判死緩。（央視新聞）

南昌市中級人民法院認為，被告人朱芝松的行為構成受賄罪，受賄數額特別巨大，並使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑。鑑於其受賄犯罪中有未遂情節，歸案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分犯罪事實，認罪悔罪，積極退贓，絕大部分受賄所得已追繳到案，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。法庭遂作出上述判決。

據悉，南昌市中級人民法院於2026年1月22日公開開庭審理了該案。庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告人朱芝松及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，朱芝松進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。