盧卡申科訪華外交部未提前宣佈？學者：為出席小兒子北大畢業典禮

白俄羅斯總統盧卡申科6月29日在北京釣魚台國賓館與中國領導人會晤。與其他國家領導人來訪不同，中國外交部並未提前宣佈此次訪問。學者分析指出，盧卡申科此行屬私人性質，主要目的是出席幼子尼古拉在北京大學的畢業典禮。這已是盧卡申科一年多來第二次未經提前宣佈的訪華行程，去年6月4日，他曾同樣低調到訪。



中國國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。（新華社）

兩度訪華均屬私人性質

據《北京日報》報道，中國國際問題研究院歐亞研究所副所長韓璐表示，盧卡申科的兩次訪問均為私人性質，與在北京大學留學的小兒子有關，今年他的小兒子從北大畢業了。6月30日，盧卡申科親自到訪北京大學，出席了首屆中白生物技術本科聯合培養項目的畢業證書頒發儀式。

6月30日，盧卡申科親自到訪北京大學，出席了首屆中白生物技術本科聯合培養項目的畢業證書頒發儀式。（白俄羅斯總統官網）

韓璐表示，盧卡申科的兩次訪問均為私人性質，與在北京大學留學的小兒子有關。（白俄羅斯總統官網）

另據《極目新聞》報道，盧卡申科幼子尼古拉出生於2004年，是盧卡申科三名兒子中最年幼的一位，身高約1.9米，此前多年在北京大學生物技術專業學習。

這並非尼古拉首次在中國公眾視野中出現，2015年，年僅11歲的他曾隨父親參加紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年閱兵式；2025年9月，他又隨父共同出席上海合作組織天津峰會。

2015年，年僅11歲的尼古拉隨父親盧卡申科參加紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年閱兵式。（網絡圖片）

2022年，白俄羅斯國立大學與北京大學簽署了共建生物技術本科聯合培養項目的協議。2025年7月，雙方又簽署了同專業碩士項目的合作協議。

此次畢業的首批聯合培養項目學生共計25人，其中5名為白俄羅斯籍畢業生，尼古拉·盧卡申科是其中之一。該項目的畢業生可獲得北京大學與白俄羅斯國立大學兩校頒發的雙文憑。

6月30日，盧卡申科親自到訪北京大學，出席了首屆中白生物技術本科聯合培養項目的畢業證書頒發儀式。（白俄羅斯總統官網）

2023年12月4日，白俄羅斯總統盧卡申科一行訪問北京大學並與北大冰球隊訓練並進行友誼賽。（北京大學）

訪華會晤觸及雙邊議題

韓璐指出，盧卡申科此次訪華除出席兒子畢業禮外，亦與當前白俄羅斯面臨的經濟與地緣壓力有關。今年以來，白俄羅斯經濟發展面臨壓力，白俄羅斯與烏克蘭的關係也趨於緊張。

來華前，盧卡申科於6月26日赴俄羅斯與普京舉行了閉門會談，訪問同樣未提前宣佈。韓璐分析稱，中白領導人會晤中亦就相關問題進行了探討。

中白兩國於2022年確立全天候全面戰略夥伴關係。2025年雙邊貿易額為88.6億美元，增長5.5%，連續三年突破80億美元。此外，白俄羅斯已於2024年正式加入上海合作組織。