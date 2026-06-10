日媒爆高市早苗繼孫赴中國名牌大學留學　憂被北京捉到痛腳

自2025年11月日本首相高市早苗發表「台灣有事論」後，中日關係便陷入低谷。但在近日，有日媒爆料稱，高市早苗唯一的孫子山本漣今年到中國一所名牌大學留學。值得注意的是，此次被爆赴華留學的孫子山本漣與高市早苗沒有血緣關係，但日本自民黨方面仍擔憂，此舉或讓高市早苗被中國抓到軟肋。



2026年5月19日，韓國安東市，韓國總統李在明（右）與到訪的日本首相高市早苗（左）合影，照片中她戴上李在明贈送的眼鏡。（Reuters）

高市早苗「全家最後一個知道此事」

日本《周刊郵報》旗下網媒《NEWS POSTSEVEN》上周五（6月5日）爆料稱，高市早苗的孫子山本漣留學中國。

山本漣兒時照片。（觀察者網）

公開資料顯示，高市早苗2004年與離異的自民黨政治家山本拓結婚，2017年因政見不合離婚，2021年復婚。兩人婚後並未生育自己的孩子，而是一起撫養山本拓與前妻的一子二女。此次被爆赴華留學的孫子名為山本漣，是山本拓與前妻之子山本健的兒子，與高市早苗沒有血緣關係。

高市早苗和丈夫山本拓（戶籍名稱為高市拓）早年一起上節目。（影片截圖）

高市早苗和丈本山本拓（戶籍名稱為高市拓）早年一起上節目。（影片截圖）

據《NEWS POSTSEVEN》報道，高市早苗本人甚至是全家最後一個知道孫子決定赴華留學的人。這個消息是孫子在辦理完所有入學手續、即將登機前往中國的時候才告訴她的。此外，目前尚不清楚高市之孫就讀中國哪所大學。

對此，有中國網民認為高市「雙標」，對外把中國渲染成洪水猛獸，卻讓孫子赴華讀大學。反諷高市早苗「反華是工作留中是生活?」

自民黨憂被中國抓到軟肋

另據《世界新聞網》報道，山本漣是高市政治家族第三代中唯一的男性繼承人。在極其重視家族傳承的日本政治生態中，這個孩子被視為高市早苗政治遺產的當然繼承者。

日本周刊引述東京千代田區永田町一名消息人士披露，作為高市繼子的福井縣議員山本健，其子（即高市孫子山本漣）據說今年到中國名牌大學留學。然而，自高市發表「台灣有事論」後，中日關係便陷入低谷；儘管留學屬個人自由，但周圍人難免會想：「為什麼偏偏在這種時候要送去中國（深造）？」

日本首相高市早苗去年11月7日在國會發表「台灣有事論」以來，中日關係日趨緊張，多項官方及民間交流因此被喊停或推遲。（Getty Images）

消息人士稱，中國完全有可能將高市名義上的孫子視為能拿捏她的軟肋，在特殊情況下甚至可能淪為北京滲透或拉攏的對象，令高市身邊的人都為此焦慮。

內媒：中國頂尖大學在新興學科和前沿領域已實現超越

內媒《現代快報》撰文指出，高市早苗一邊在國會聲嘶力竭地鼓吹「中國威脅論」，要求大幅增加國防預算，發展進攻性武器；一邊卻悄悄地把自己最疼愛的孫子送到了這個「最危險的國家」留學。

這種極端的言行不一，暴露了日本右翼「愛國主義」的虛偽本質。在他們眼中，「反華」只是一門生意，是撈取政治資本、騙取選民支持的工具。當涉及到自己家族的切身利益時，他們比誰都清楚中國的發展前景和教育優勢。

2025年11月25日，日本首相高市早苗早前發表「台灣有事」言論，導致中日關係急劇惡化。日本有民間團體晚上在首相官邸前舉行抗議集會，有人舉橫額要求不要挑起中日戰爭，示威人士不斷叫口號，要求高市早苗撤回其有關台灣的言論。（X@cosmiclumiere）

中國東南衛視新聞欄目《海峽新幹線》分析，從日本的教育體制來看，這個選擇其實並不意外。山本健對中國的經濟和教育環境做過深入調研，他覺得中國高等教育發展很快，尤其是理工科領域，而且生活環境比日本安全得多。

報道也稱，雖然日本擁有東京大學、京都大學等知名學府，但中國的頂尖大學在很多新興學科和前沿領域已實現超越。