概率極低！廣州城區發現完整恐龍蛋化石 後續將向公眾科普展示
撰文：盛昀
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據廣州市規劃和自然資源局海珠區分局消息，2026年6月23日，廣州市海珠區市民偶然發現了多枚恐龍蛋化石。目前，後續官方將進行年代測定等科學研究，並適時向公眾科普展示。
近日，廣州市規劃和自然資源局海珠區分局接到市民反映，海珠區某地發現疑似恐龍蛋化石，該局派員趕赴現場勘查。
經專家初步鑑定，確認為恐龍蛋化石，且保存狀態完整、形態清晰，具備重要的科研與科普價值。目前，該批化石已由廣州市地質調查研究院依法接收並妥善保管，後續將系統開展年代測定及三維掃描等科學研究，並適時向公眾科普展示，讓市民近距離感受億萬年前的生命奇蹟。
為何廣州城區罕見發現恐龍蛋化石？
專家分析，此次發現位於廣州主城區範圍內，概率極低。地質研究表明，廣州及珠三角地區在晚白堊世時期（約7000萬至6600萬年前）曾為溫暖濕潤的河湖相沉積環境，適宜恐龍生存，也具備化石形成的地層條件。
恐龍蛋化石是研究恐龍繁殖、行為、古生態環境及生物演化如何「從蛋到龍」的珍貴實物。每一枚完整的恐龍蛋化石，都是大自然留給人類的「時間膠囊」，承載着億萬年前恐龍胚胎發育、築巢習性、孵化方式等獨特生命信息。
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