湖南施工挖出3噸古錢幣　涵蓋唐代至宋金　專家：疑為古錢莊窖藏

4月9日晚，湖南邵陽武岡市樂洋西路污水管網施工過程中發現大量古錢幣。據武岡市文物局介紹，經初步清理，這批古錢幣經目測預估約3噸（含水和泥土），目前能辨認出的年代最早是唐代開元通寶，最晚的是紹定通寶。這是邵陽地區首次發現的大規模古銅錢窖藏。



當晚8時許，武岡市文物局接到住建局項目負責人電話，稱在樂洋西路污水管網施工過程中，挖出大量古錢幣。文物保護中心全體工作人員半小時內趕赴現場處置。

經初步清理，這批古錢幣經目測預估約3噸。（武岡融媒）

「我們第一時間保護現場、要求立即停工，調取監控並加裝了監控設備，清理和勸退無關人員，到開挖約3.8米深處的下水管道底部查看、拍照取證，同時提出需立即請求邵陽市文物專業技術支持，進行搶救性發掘。」武岡市文物保護中心文博副研究員林金鳳介紹。同時，組織人員迅速追回了被渣土師傅挖走的泥土，並連夜組織人員對含錢幣泥土及現場進行細緻檢查與清理。

3噸古錢幣被發現 最古老為唐代開元通寶▼▼▼

從現場發現的古錢幣數量判斷，文物專業人員初步判斷此處為錢莊窖藏。現場還發現了部分瓷片，其中宋代龍泉窯和湖田窯瓷片非常精美。

經初步清理和辨別，這批古錢幣種類豐富，涵蓋唐、北宋、南宋、金等多個時期的錢幣。林金鳳指着出土錢幣欣慰地說：「這是崇寧重寶，那是紹興元寶，字口都很清晰。」目前已識別出30餘種錢幣，絕大部分為宋代錢幣。

4月12日，邵陽專家組抵達現場，通過調查勘探確認這是一處大型窖藏。「這是目前為止邵陽地區規模最大的古錢幣窖藏，歷史年代跨度很大，從唐朝到北宋、南宋乃至金國，延續時間較長，涵蓋了40多個年號的古錢幣。」原邵陽市文物局副局長、邵陽地區文物考古專家曾曉光表示。

這批古錢幣的發現，對研究武岡歷史以及古代經貿史具有重要研究價值。

武岡一直是湘西南地區的政治、經濟、文化中心，這次發現是最有力的實物見證。 楊元章，武岡市文物局局長

「當年這裏應該是城內繁華地段，如今樂洋西路仍是市中心，說明宋代這裏已是經濟繁榮、交通便利的中心地帶，錢莊往往設在交通便捷之處。」

據史料記載，宋崇寧五年（1106年），武岡縣升格為武岡軍，屬荊州湖南路，領武岡、綏寧、臨剛（新寧）三縣。「這次發現從物證上進一步證明了武岡歷史的源遠流長，也大大豐富了武岡博物館的館藏。」曾曉光說，「目前搶救性發掘的現場清理進度超過90%，下一步清洗、分類、調查發掘報告等工作需要大量的人力和時間，這批出土古錢幣最終將在武岡市博物館向公眾進行展示利用。」

近3噸的古錢幣出土量巨大，可從中提取豐富的歷史訊息。（武岡融媒）

邵陽專家組表示，近3噸的古錢幣出土量巨大，可從中提取豐富的歷史訊息。「下一步，我們將對這些文物進行清理、整理，最終向博物館提供重要物證。」

據悉，現場清理、窖藏的數據測繪、攝像等基礎工作已基本完成。隨後將對散土中零散的古錢幣進行第二次清理，預計17日能完成搶救性發掘清理和部分標本提取工作，後續將進行錢幣清洗和分類整理、拓片以及文化挖掘等一系列工作。

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