2000年前的廚房黑科技　漢代龍首青銅灶堪比「集成灶」？

當煮食爐、抽油煙機成為現代廚房的標配，你可曾想過，2000多年前早已出現「集成灶」？內蒙古博物院的文物，龍首青銅灶，居然藏着這種「黑科技」。



這件漢代龍首青銅灶，在呼和浩特格爾圖村發現，是內蒙古出土體量最大、級別最高的銅灶。整體造型似船，灶門開在船尾，龍首為煙囪，龍足作支架，兩側鑄有銜環，方便提攜移動。

龍首青銅灶有三個爐頭，可以同時蒸、炒、煮三種食物。（網上圖片）

龍首青銅灶有三釜一甑（粵語音同贈）。甑，是古代蒸食用具，底部有許多透蒸氣的孔格，如同現代的蒸籠；釜，也就是今天的鍋。只要從灶門加入柴火，三個爐頭就可以齊開，蒸、煮、炒一氣呵成，高效便捷。

從設計上看，龍首青銅灶的灶身長、灶門窄、煙囪高，都是為助燃旺火、最大化利用熱能而設，盡顯古代匠人的設計智慧與鑄造技藝。

一灶三鍋的布局，反映了漢代飲食種類的豐富；從形制和體量上看，體現了當時高超的青銅冶煉水平；以龍首為飾，則表明了主人對龍圖騰的崇拜。

龍首青銅灶的結構是可拆裝的，非常適用於行軍或遊牧。（網上圖片）

龍首青銅灶並非日常所用，而是陪葬品，可以將它理解成現實生活灶具的模型，主要用來再現逝者生前的飲食起居場景。

作為典型的中原文化產物，龍首青銅灶出現在北疆內蒙古墓葬中，這說明了在漢代內蒙古尤其是呼和浩特，已是多民族聚居之地，生動反映出當時各民族交流交融的歷史。

透過龍首青銅灶，我們不僅可以窺見先民的生活智慧，更能感受到民族文化互鑒交融的和諧與美好。

河南博物院亦藏有類似文物，紅釉龍頭煙囪陶灶，同出自漢代，形制相近。「灶者，生養之本。」可見漢代人對「灶」的重視。

紅釉龍頭煙囪陶灶，漢代，高25.5、縱45、橫19.2厘米，河南省文物考古隊在南陽發掘出土。（圖片來源：河南博物院）

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