2000年前的廚房黑科技 漢代龍首青銅灶堪比「集成灶」？
撰文：當代中國
出版：更新：
當煮食爐、抽油煙機成為現代廚房的標配，你可曾想過，2000多年前早已出現「集成灶」？內蒙古博物院的文物，龍首青銅灶，居然藏着這種「黑科技」。
這件漢代龍首青銅灶，在呼和浩特格爾圖村發現，是內蒙古出土體量最大、級別最高的銅灶。整體造型似船，灶門開在船尾，龍首為煙囪，龍足作支架，兩側鑄有銜環，方便提攜移動。
龍首青銅灶有三釜一甑（粵語音同贈）。甑，是古代蒸食用具，底部有許多透蒸氣的孔格，如同現代的蒸籠；釜，也就是今天的鍋。只要從灶門加入柴火，三個爐頭就可以齊開，蒸、煮、炒一氣呵成，高效便捷。
從設計上看，龍首青銅灶的灶身長、灶門窄、煙囪高，都是為助燃旺火、最大化利用熱能而設，盡顯古代匠人的設計智慧與鑄造技藝。
一灶三鍋的布局，反映了漢代飲食種類的豐富；從形制和體量上看，體現了當時高超的青銅冶煉水平；以龍首為飾，則表明了主人對龍圖騰的崇拜。
龍首青銅灶並非日常所用，而是陪葬品，可以將它理解成現實生活灶具的模型，主要用來再現逝者生前的飲食起居場景。
作為典型的中原文化產物，龍首青銅灶出現在北疆內蒙古墓葬中，這說明了在漢代內蒙古尤其是呼和浩特，已是多民族聚居之地，生動反映出當時各民族交流交融的歷史。
透過龍首青銅灶，我們不僅可以窺見先民的生活智慧，更能感受到民族文化互鑒交融的和諧與美好。
河南博物院亦藏有類似文物，紅釉龍頭煙囪陶灶，同出自漢代，形制相近。「灶者，生養之本。」可見漢代人對「灶」的重視。
本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：
https://www.ourchinastory.com/
延伸閱讀：潮玩IP遇上非遺匠心 泡泡瑪特Molly的「尚方寶劍」有何來頭？
湖南施工挖出3噸古錢幣 涵蓋唐代至宋金 專家：疑為古錢莊窖藏不是穿越！南京明城墻肇建660週年 「劉德華」城磚簡體再引關注被盜國保琉璃標價36666元在二手平台售賣 官方通報：嫌疑人已拘若不能防止化公為私 類似南京博物院事件將反覆發生