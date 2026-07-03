曾沛慈《乘風2026》奪冠　國台辦：大陸為台胞創造更大發展機遇

台灣藝人曾沛慈日前在湖南衛視綜藝節目《乘風2026》中奪得冠軍，引發兩岸關注。國台辦發言人朱鳳蓮7月2日表示，包括曾沛慈在內，參與《乘風2026》的5位「台灣姐姐」以勇於突破自我的風采折服兩岸觀眾，並強調中國大陸「舞台大、機遇大」，為台灣同胞施展才華、實現夢想提供廣闊發展空間。



國台辦發言人朱鳳蓮2日在例行記者會上回應相關提問時表示，自己也觀看了《乘風2026》部分節目，認為參與節目的5位「台灣姐姐」表現亮眼。「參與《乘風2026》的5位『台灣姐姐』不僅給觀眾帶來各具特色的舞台表演，更以勇於突破自我的風采折服兩岸觀眾。」

12人成團名單包括曾沛慈、李心潔、安崎、張月、蕭薔、葉一茜、王濛、李小冉、孫怡、唐藝昕、范瑋琪及徐潔兒。（微博@陳凱琳GC）

除演藝領域外，朱鳳蓮也提及福建閩超聯賽中台灣球員的表現。她表示，目前已有12名台胞球員加入福建閩超聯賽球隊，與大陸隊友並肩作戰，彼此配合默契，多次取得進球，也獲得兩岸球迷熱烈支持。

朱鳳蓮表示，事實證明，心懷熱愛、堅持到底，就能在越來越大的舞台獲得掌聲。

她進一步稱，大陸之「大」，體現在舞台之大與機遇之大。隨著經濟、文化、教育、科技、體育及衛生等各領域持續發展，也為台灣同胞提供更多施展才華與實現夢想的機會。

朱鳳蓮強調，「大陸之『大』，在於舞台之大、機遇之大，經濟、文化、教育、科技、體育、衛生等事業的發展，為台灣同胞施展才華、實現夢想提供了大舞台、創造著大機遇，也熱忱歡迎廣大台灣同胞到大陸來發展、圓夢。」