蕭薔《浪姐7》酬勞全部捐　罕吐做30年公益心聲　網讚人美心也美

「台灣第一美女」蕭薔近期參加大陸人氣選秀綜藝《乘風2026》（浪姐7），超仙氣質與人間清醒的發言屢屢衝上成為話題。



近日她在衍生節目《娜就聊姐姐》訪談時，表示將把參加這檔節目的所有收入，全部捐給大陸需要幫助的單位，期盼將節目中「乘風破浪」的愛與精神落實到公益現場。

蕭薔表示將把參加《乘風2026》（浪姐7）的所有收入，全部捐給大陸需要幫助的單位。（Instagram@stephanieh813）

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蕭薔表示，15年前因為母親深受腎病所苦，為了給病中的母親一個精神支柱與激勵，她特別成立了基金會。包括汶川大地震、玉樹地震以及河南水患等重大天災，蕭薔總是二話不說，立刻聯繫大陸的經紀人撥款馳援。

蕭薔還說，未來會設立專項基金，確保即使自己「功成身退」後，基金會仍能依靠這筆資金運作50年、100年，讓這份愛心循環能傳承百世。

除了基金會，還有堅持了30年的「慈善年曆」。蕭薔感性自嘲，自己私下其實是個「沒定性的人」，能把公益這件事一做就是30年，她深信是「上天的安排」，藉由這份堅持讓她與母親的愛能以另一種形式存在。

網友看到該片段，讚女神：

「真的有年紀又同時長智慧的人」

「人美心也美」



不愧是台灣第一美女。

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