《浪姐》多位藝人爆健康問題　疑宿舍甲醛超標　節目組急發文澄清

5月28日，詞條「浪姐宿舍 甲醛」登上熱搜，引發熱議。有網民猜測，節目《乘風2026》多位選手近期出現嗓子不適、身體異常等健康問題，且居住樓棟存在高度重合，疑將矛頭指向了居住房屋的甲醛問題。



住在同一棟宿舍的曾沛慈、闞清子、孫怡、謝楠、范瑋琪，短期內相繼出現咽喉灼痛、嗓音嘶啞、反覆流鼻血及麥粒腫等症狀。其中，曾沛慈被確診為急性咽喉炎，更被拍到練習時突然流鼻血後，熟練地按壓止血。這一幕讓不少粉絲揪心，也引發了對她長期暴露在不良環境中的擔憂。

有醫學博主分析，甲醛短期暴露的典型反應，正是黏膜刺激和呼吸道損傷，與這些症狀高度吻合。

據悉，該季宿舍於今年4月初裝修完畢，4月6日即安排藝人入住，間隔時間遠低於安全通風所需的15至30天。節目組被爆為追求視覺效果，每季都會重新刷漆並頻繁更換傢俱，且未採用環保材料或進行專業除醛處理。

雪上加霜的是，此前宿舍因遭偷拍，藝人們被迫長期關閉門窗，導致室內甲醛無法擴散。

截至目前，節目組僅公布第三方權威機構出具的甲醛檢測報告，但未對藝人集中出現的健康異常作出正式說明。

節目組僅公布第三方權威機構出具的甲醛檢測報告。（微博@乘風2026）

粉絲們自發呼籲藝人自購空氣淨化器，甚至有人建議在接送機時當面提醒。多家醫學機構強調，裝修後必須經專業檢測，確認甲醛濃度達到國標（≤0.1mg/m³）方可安全入住。

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