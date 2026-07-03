內地屋苑霧化降溫系統爆紅歐洲　毛寧：中國為全球熱浪提供解方

歐洲近日持續遭受高溫熱浪侵襲，中國一套屋苑「霧化冷卻系統」意外在海外引發關注。山西一處住宅屋苑利用樓頂噴灑水霧降溫的影片，不僅獲法國媒體報道與分享，中國外交部發言人毛寧也轉發相關內容，迅速登上歐洲社交平台熱門話題。毛寧其後再分享中國製空調熱銷海外的影片，稱「每一個全球性問題，中國都是解決方案的一部分」。



《北京日報》旗下新媒體「長安街知事」報道，毛寧7月1日在海外社交平台分享山西一處居民屋苑採用的「霧化冷卻系統」影片。影片顯示，屋苑樓頂透過噴淋裝置向四周噴灑細密水霧，可在數分鐘內將建築表面溫度降低5至8攝氏度，相關影片隨後在中國及歐洲社交平台廣泛流傳。

影片中，屋苑銷售人員表示，物業公司每周會啟動一次噴淋設施，每次「降雨」後可讓居民感受到體感溫度下降數度，而相關運作費用均已包含在物業管理費內。

山西某屋苑樓頂「霧化冷卻系統」影片，被法媒報道並點讚。（微博）

報道指出，該影片約於6月25日起在內地網絡廣泛流傳，法國24小時電視台（France 24）則於6月27日在社交平台分享相關內容，形容這是中國屋苑因應高溫的巧妙做法。

到了6月29日，法國媒體持續跟進報道，指出法國當時正遭遇約40攝氏度高溫侵襲，部分地區甚至出現民眾搶購空調引發衝突的情況，因此認為中國屋苑利用霧化噴淋降溫的方式值得借鏡，也引發不少法國網民討論。

有法國網民表示，在法國安裝一台冷氣動輒花費約8000元人民幣，相較之下，中國屋苑的霧化降溫方案成本較低且效果明顯，令人印象深刻。

毛寧分享影片後，也有更多海外網民接觸到這項降溫方式，不少人留言表示，這是第一次看到利用樓頂噴霧降溫的設計，「沒想到還能這樣操作」。

另據《網易》報道，影片中的社區為山西「西建．國賓府」住宅屋苑。系統啟動時，十多棟高層住宅樓頂同時噴出大片細密水霧，猶如在空中形成一道霧幕，使社區內外形成明顯溫差。

報道指出，這套系統無須住戶額外付費，建設成本以及夏季運作所需的水電費均納入物業管理費。系統固定於每周六下午5時30分啟動，每次運作約5至8分鐘，並配備溫度感測器，可依據氣溫自動調整噴霧強度。

若氣溫達35攝氏度以上，系統會提高噴霧量；遇到陰雨天或氣溫下降時，則自動降低出水量。由於霧化噴頭可將水霧霧化至極細顆粒，因此蒸發速度快，既能降低溫度，也可避免積水及浪費水資源。

此外，毛寧7月2日再度於海外社交平台分享中國製空調熱銷海外的影片，並寫道「熱浪席捲歐洲，中國造空調為人們帶來清涼慰藉。對於每一個全球性問題，中國都是解決方案的一部分。」