歐洲熱浪｜廣東冷氣機被瘋搶　美的智能體工廠每6秒生產1部

當下，極端熱浪席捲歐洲大陸。酷暑之下，「廣東造」的便攜式分體冷氣機在歐洲市場「一機難求」。而位於廣州南沙的美的（Midea）家用冷氣機廣州工廠裏，數公里長的空中連廊如同懸浮的立體高速公路，將物料精準輸送至每一道工位；AMR自主移動機械人在廠房裏無聲穿梭；幾十台注塑機前，機械手靈活翻轉，後端的AI視覺檢測系統在一瞬間完成瑕疵判定。每6秒，就有一台冷氣機整裝下線。被網友戲稱「卡bug解暑神器」的美的PortaSplit便攜式分體冷氣機就產自這裏。



「自帶大腦」的智能體工廠

「3月起進入旺季，目前月產能可達110萬到120萬套，相當於每天近4萬套。」工廠工程負責人胡洛說：「產能翻倍，廠房卻未擴建一寸。」秘密藏在那個看不見的「總指揮」裏——工廠大腦。

美的（Midea）家用冷氣機廣州工廠（羊城晚報/受訪者供圖）

「卡bug解暑神器」美的冷氣機PortaSplit橫掃歐洲：

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2025年年底，這家曾獲評世界「燈塔工廠」的製造基地，完成了全工序AI智能體的入駐，正式從「燈塔」進化為「智能體工廠」。

美的家用冷氣機廣州工廠總經理蔡耀武打了個形象的比方：「如果說燈塔工廠側重數字化，還需要人來指揮；那麼智能體工廠就是『自帶大腦』，它會自己思考，不用說話就把活幹了。」

在物流立庫，以往高峰期運力超載、物流堵成一鍋粥的窘境，如今被一台會「提前算賬」的智能體化解——它自主計算、自主調度，提前將貨物搬走，把因峰值波動造成的產線損失時間，從每月約700小時壓縮至100小時到180小時。在轉產線上，過去靠人工提前半小時點檢、員工又累又易出錯的環節，如今五六個子智能體「互相商量」、自主安排，員工只需5分鐘確認，協同損失直降90%。

這家「廣東造」智能工廠，猶如一塊被AI浸潤的試驗田，埋下了中國智能體工廠的第一批種子。

為萬億級產業集群插「智能翅膀」

長江中游，湖北荊州，美的洗衣機全場景AI智能體工廠在這裏拔地而起。工廠大腦與14大業務智能體集群協同作戰：DMS智能體、TPM設備智能體、能源智能體、物料計劃智能體、訂單巡檢智能體……38個核心場景被逐一覆蓋，從研發、生產、品質、設備，到會議、物流，全鏈路貫通。「Agent自主決策+工業領域大模型融合+具身交互」的技術架構，實現智能根因分析、異常秒級處置、自動巡迴會議、全鏈路閉環管理。

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在這裏，人工小時級的作業被升級為秒級自治響應，排產響應提升90%，整體效率提升80%。2025年8月，這座工廠獲評全球首個多場景覆蓋智能體工廠WRCA國際認證——在世界製造業的版圖上，這是第一次。

從廣東南沙到湖北荊州，美的完成了一次關鍵驗證：智能體工廠可以在製造業內批量複製。

但故事沒有止步於美的自身。

2012年啟動數字化轉型以來，美的沉澱了大量可複製的能力。承載著對外賦能使命的美雲智數，依託美擎工業網路平台，將驗證過的數字化經驗，轉化為千行百業的「智能翅膀」。

在佛山，美雲智數與地方政府共建「裝備及配件產業鏈轉型服務平台」，聚焦萬億級機械裝備產業集群。平台上線以來，已接入產業鏈中小企業超300家，完成54家企業數字化轉型，產融服務累計入駐小微企業4100家。企業只需按次調用，就能以極低成本享受合同風險審查、多語言翻譯等高端AI服務。從「自建燈塔」到「助建燈塔」，一條「AI+製造」進而重塑千行百業價值鏈的創新路徑，在南粵大地上逐漸清晰。

從貿易出海到智數生態

6月9日，美的正式發布「智能體工廠出海解決方案」，將荊州等中國智能體工廠的建設經驗，拆解為12個模塊化、可快速複製的解決方案，並新增了跨文化培訓、跨境供應鏈追溯等出海專屬場景。

這一方案的有效性在美的泰國家用冷氣機工廠得到了實戰驗證。該工廠落地了72個AI應用及13大智能體，實現端到端訂單前置時間減少43%，客戶投訴率下降32%，員工培訓周期縮短62%。

歐洲熱浪持續侵襲 民眾各憑本事解暑：

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其中，該工廠首創跨境供應鏈AI智能體，對35個核心節點實現全鏈路實時監控與風險預警，異常處理從48小時提效至12小時以內，原材料準時達率穩定在96%以上；針對全球供應鏈品質管控難題，首創從VOC（顧客的聲音）到VOP（生產線的聲音）品質七步法解決方案，基於1200多萬條質量問題專家庫，能在幾秒內對客戶投訴進行產線定位及根因分析，泰國工廠成品不合格率降低50%。

這是2026年上半年，發生在廣東的一個關於製造業在人工智能浪潮中如何「長出大腦」、如何跨越山海的故事。當全球製造業站在智能化、綠色化的歷史路口，「會自己思考」的智能體工廠正從廣東出發，走向世界。