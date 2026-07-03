美莎克風球｜18時登陸海南陵水最大風力9級　椰子樹樹枝被吹彎

【天氣消息／天文台／HKO／美莎克／明天的天氣／打風／颱風】據中央氣象台消息，7月3日18時20分，今年第10號颱風「美莎克」（Maysak，柬埔寨提供，當地對柚木的叫法），已於海南省陵水縣沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有9級（23米/秒），中心最低氣壓990百帕。



7月3日傍晚，海南當地《蓬勃新聞》記者抵達陵水土福灣，他指出，海面捲起半米高浪花，大雨模糊視線，僅一公里外海棠灣酒店徹底看不見，椰樹樹枝全被吹彎。他表示，雨點密密麻麻打在臉上，「現場風大站不穩，稍不留意直接被吹倒」。

中央氣象台指出，颱風「美莎克」屬於比較典型的南海颱風，水平結構不對稱，南強北弱，風圈半徑小，但仍會給帶來大範圍強降雨天氣，請注意做好各項防台準備，公眾盡量避免前往海邊、海島等危險區域。

深圳市受到颱風外圍影響恐出現大雨暴風

深圳市委官方微信公眾號發文指出，目前颱風外圍對流活躍，預計今天夜間深圳市雷陣雨頻密，局地可達暴雨，雨時伴有8級或以上雷暴大風。

今年第10號颱風「美莎克」預測路徑。（中央氣象台）

深圳市委官方微信公眾號發文指出，目前颱風外圍對流活躍，預計今天夜間深圳市雷陣雨頻密，局地可達暴雨，雨時伴有8級或以上雷暴大風。

深圳市委提醒，風力加大，須注意收好陽台花盆、雨棚雜物，關好門窗疏通地漏，遠離玻璃窗邊。戶外避開大樹、廣告牌，港口碼頭作業和濱海旅遊、海上活動注意安全。