美莎克｜天文台料周末狂風雷暴!日電視台揭神級乾衣法 快30分鐘乾

打風｜天文台｜天氣持續不穩，天文台預料今日（3日）起一連五日有狂風驟雨及雷暴。下雨天洗完衣服要晾衫時，經常會遇到因為太潮濕而難以乾衣，但原來怎樣排列衣服去晾乾也會影響到乾衣的時間。日本電視台實測了3種排列方式去晾衫，發現有1種方法可以比其餘2種排列方法快30分鐘乾衣！想知是哪種排列方法？即睇下文！



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天文台料周末狂風驟雨

天文台表示，熱帶氣旋美莎克會在今明兩日大致移向海南島至北部灣一帶，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大。

天文台指，一號戒備信號會至少維持至今日下午六時。隨後天文台會視乎美莎克的強度變化、其強風區與珠江口的距離及本地風力情況，評估是否需要改發三號強風信號。

受活躍偏南氣流影響，下週初廣東沿岸料仍然風勢較大及天氣不穩定。預料一道廣闊低壓槽及高空擾動會在下週中期繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。

天文台預料本周末狂風驟雨。（天文台網站截圖）

衣服排列方式影響乾衣？

在下雨天及潮濕的時候洗衣服，相信不少人也會為衣服遲遲未乾而感到煩惱。大家在晾衫時是否只是隨手把衣服掛起就直接晾乾？但原來衣服的排列方法也有影響乾衣時間。

不少人對下雨天難以乾衣感到煩惱。（AI生成圖片）

乾衣方法｜日本電視台實測3種排列方式

日本電視台ANNNews聯同獅王（LION）洗衣專家大貫和泉進行實測，將衣服分成3款排列方式去乾衣，包括拱型（將短衣物掛在內側、長衣物掛在外側）、V型（將長形衣物掛在內側）、長短交錯型排列（將長短衣物交錯掛起），測試出哪一款是最快把衣服晾乾。

乾衣方法｜拱型排列比另外2種快30分鐘

最終結果發現，用V型及長短交錯型排列需要4.5小時，而拱型排列方式把衣服晾乾則只需要4小時，比另外2種方式快30分鐘！大貫和泉解釋指，因為風能輕易吹到掛在外側的長款衣物，由於拱形排列在下方形成了一片寬敞的開放空間，空氣得以順暢流通。

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她又指，「拱形晾衣法」的關鍵在於將乾燥耗時較長的大件衣物掛在外側，這樣一來，即使是在室內晾曬時微弱的氣流，也能更有效地將其吹乾。另外，她提到這種拱形佈局還能起到引導氣流的作用，從而促進內側懸掛衣物的乾燥，令衣物可以乾得更快。

乾衣方法｜最好5小時內完成乾衣 否則產生異味

大貫和泉表示，如果洗完衣物沒有迅速晾乾，就會產生難聞的室內晾曬異味，一般在室內晾乾超過5小時就會有難聞的氣味，因此她建議在5小時內要完成晾乾，以防止異味產生。而根據獅王研究所稱，與其他乾衣排列相比，「拱形乾衣」法有助於抑制室內乾燥過程中產生的異味。

乾衣2款小技巧

乾衣小技巧：1.利用循環扇

大家可把循環扇放在衣服的下方吹，採用這種綜合方法可以確保更快的晾曬速度，進一步提高晾曬效率，並降低室內晾曬產生的異味風險。

把循環扇放在衣服的下方吹可加快乾衣。（ANNNews影片截圖）

乾衣小技巧：2.在乾衣機加入乾浴巾

若大家會使用乾衣機的話，根據日本家事專家本間朝子撰寫的書本《ムダ家事が消える生活》中提到，在用乾衣機時加入一條乾浴巾和濕衣服一同烘乾，便能縮短烘乾時間。這是因為乾浴巾能吸收濕衣物中的水分，從而加快乾衣過程，而浴巾越大，效果越顯著。

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