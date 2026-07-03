美莎克風球｜預計今日登陸海南　廣州深圳將迎大暴雨部分高鐵停運

【天氣消息／天文台／HKO／美莎克／明天的天氣／打風／颱風】據中央氣象台消息，7月3日凌晨，南海熱帶低壓加強為今年第10號颱風「美莎克」（Maysak，柬埔寨提供，當地對柚木的叫法），預計今天白天在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸。今日（3日）上午9時，珠海市受雷雨雲團影響，雷雨大風黃色預警信號已生效，3日到8日有暴雨及雷雨。



受「美莎克」影響，7月4到8日深圳有暴雨及局地有大暴雨風險，下雨時將伴隨8級或以上最大陣風，7月4到6日廣州也有一次大雨到暴雨、局部大暴雨的降水過程。



受天氣影響部分高鐵和鐵路停運。7月3日，海南環島高鐵全部列車停運。7月3日至4日，廣湛高鐵、深湛鐵路、廣茂鐵路部分列車停運。



北上注意！深圳、珠海發布颱風白色預警 周五起將有大暴雨

7月3日凌晨，南海熱帶低壓加強為今年第10號颱風「美莎克」。（中央氣象台）

廣州深圳或迎大暴雨

據中央氣象台消息，南海熱帶低壓加強為今年第10號颱風「美莎克」（熱帶風暴級）。廣東省氣象台預計，「美莎克」將以10到15公里的時速向西北方向移動，強度還將有所加強，將於3日白天在海南三亞到瓊海一帶沿海登陸（9-10級，熱帶風暴級或強熱帶風暴級），此後橫穿北部灣，4日在廣西或越南沿海再次登陸。

「美莎克」預計不登陸廣東，但廣東中西部未來幾日，將出現明顯風雨。7月3日到5日，廣東將有一次大雨到暴雨、局部（特）大暴雨降水過程。3日，廣州市區有中雷雨局部大到暴雨，氣溫在26℃-33℃；4日，有大到暴雨局部大暴雨，氣溫在25℃-30℃；5日，有大到暴雨，氣溫在26℃-31℃。

「美莎克」預計不登陸廣東，但廣東中西部未來幾日，將出現明顯風雨。（南方日報）

另外，3日到5日，韶關、清遠、粵西、珠三角大部市縣多雲轉大雨及暴雨局部大暴雨，其餘市縣有中到大雨局部暴雨。

另外受「美莎克」和季風共同影響，深圳氣象局預計，今天（3日）深圳市多雲轉雷陣雨，局部可達暴雨，氣溫27-31℃，沿海、高地和海區最大陣風8-9級；4到8日暴雨和強對流多發，局地有大暴雨風險，雨時有8級或以上最大陣風。

今早9時，珠海市氣象台發布消息，受雷雨雲團影響，預計出現雷雨天氣，間中雨勢較大，並伴有短時大風，全市雷雨大風黃色預警信號已生效。受颱風「美莎克」外圍環流影響，3到5日有暴雨及局部大暴雨，海面風力增大；6到8日仍有雷雨，9日降雨減弱。

廣州火車站。（央視新聞）

廣州部分列車停運

受「美莎克」影響，中國鐵路廣州局調整列車運行方案。3日，海南環島高鐵全部列車停運。3日至4日，廣湛高鐵、深湛鐵路、廣茂鐵路部分列車停運。受瓊州海峽封航影響，所有進出海南島的列車均取消跨海區段運行，其中部分列車停運，部分列車改由廣州白雲站、湛江西站終到、始發。

截至3日8時，廣東共有78個颱風預警生效中。（中央氣象台）

截至3日8時，廣東共有78個颱風預警生效中，其中湛江徐聞縣發佈代表「停課信號」的颱風黃色預警信號，廣州地區越秀、海珠、荔灣、天河、番禺、南沙發佈颱風白色預警。另外，中山、珠海、江門、陽江、茂名、湛江等市，有轄區發佈颱風藍色或以上預警信號。