港產獨角獸思謀科技為AI教育提供產業視角　工業AI科普走進聖保祿

7月2日，全球工業AI智能體領軍企業、港產獨角獸思謀科技走進百年名校聖保祿學校，開展工業AI主題科普活動。作為思謀全港校園AI科普系列活動的最新一站，本次活動跳出消費級AI的常見科普框架，將真實工業場景案例帶入中學課堂，為本港青少年AI教育補充產業視角。



活動現場，思謀聯合創始人李睿宇博士從學生熟悉的通用AI模型、翻譯軟件等應用切入，梳理了機器學習、生成式AI到AI智能體的技術演進路徑，結合思謀服務全球730餘家頭部製造企業的實戰經歷，展示了工業AI智能體在精密製造、質量檢測、生產優化等場景的實際應用與價值，讓學生跳出「AI =生活工具」的固有認知，直觀理解AI賦能實體經濟、支撐新型工業化的核心作用。活動同時納入AI倫理與合規使用內容，引導學生樹立負責任的AI使用觀念。

工業AI主題科普活動現場。（思謀科技供圖）

聖保祿學校升學及就業輔導主任布珮樂表示，「此次思謀將一線的工業AI智能體實戰經驗與產業案例帶入校園，有效幫助學生拓寬創科視野，對未來升學與職業規劃也有積極啟發。」

她亦感謝思謀在去年接待中五同學到思謀進行職場體驗，讓同學在真實環境中認識AI的應用。有參與學生表示，「平時接觸的AI大多是聊天、學習類工具，這次是第一次系統了解到AI在工廠生產、高端製造領域的廣泛應用，看到了AI的巨大力量，刷新了對科技產業的認知，增強了對香港創科的信心，希望未來能夠從事技術創新，服務香港發展。」

當前人工智能技術加速迭代演進，正在全面重塑人類社會和經濟生活。 國家「十五五」規劃明确提出全面實施「人工智能+」行動，特區政府亦將人工智能列為重點產業發展領域，並專列預算開展全民AI培訓計劃廣泛提升全社會AI認知與應用水準，日前發布的《中小學數字教育發展藍圖》更明確目標實現全港學生AI教育普及。

SmartMore思謀科技有各類產品。（資料圖片）

思謀科技深耕「AI +工業」賽道，打造了全球首個工業多模態大模型，構建了覆蓋機器人、邊緣AI傳感器、智能體軟件系统的工業AI智能體體系，技術與產品已在全球多條頂級產線落地驗證。

回應國家和特區政府要求，結合公司能力，2024年思謀科技率先啟動全港校園AI科普系列活動，持續將產業前沿內容轉化為適合青少年的科普內容；2025年香港首屆「AI科普周」開幕首場活動便落地思謀科技，企業面向全港市民開展AI科普講座，進一步推動公眾建立對人工智能的全面認知。時至今日，思謀的AI科普腳步從未停歇，累計已覆蓋本港多所中學及廣大市民，從校園啟蒙到大眾科普雙線並進。

李睿宇博士表示，香港建設國際創科中心、推進新型工業化，人才培育需要從基礎階段抓起，全民AI素養提升也離不開多元主體的共同參與。思謀作為本土科技企業，希望依托自身的產業實踐經驗，從公眾科普到校園培育多層次發力，為本地青少年帶來更立體、更貼近真實產業的AI認知，為校園AI教育補充產業端的內容維度。

未來思謀的校園科普系列還將走進全港更多學校，通過主題講座、工作坊、體驗營等多元形式，持續響應特區政府全民AI培訓的方向，從基礎教育階段為香港創科人才生態積蓄力量。