李強主持召開國務院常務會議　聽取AI發展情況匯報　研究外貿形勢

據新華社報道，國務院總理李強6月29日主持召開國務院常務會議，聽取人工智能發展情況匯報，研究當前外貿形勢和貿易強國建設有關工作，審議通過《「十五五」碳達峰行動方案》和《國民健康「十五五」規劃》。



國務院總理李強。（新華社）

會議指出，要深刻把握人工智能演進趨勢，完善支持政策和治理體系，牢牢掌握發展主動權。要加力推進人工智能創新突破，加快關鍵技術攻關和超大規模智算集群建設，強化高質量數據供給，加強人才、資金等要素保障，支持企業開展基礎研究和前沿探索。

會議還指出，要深入實施「人工智能+」行動，發揮中國產業體系完備、應用場景豐富等優勢，促進智能產品和服務加快規模化商業應用。要守牢人工智能安全底線，完善科技倫理、測試認證等制度規則，構建動態適應、分級分類的安全監管體系，加強國際人工智能治理合作。

2026年6月22日，北京舉辦的中國國際供應鏈博覽會上，江蘇展區展出一隻巨型熊貓機械人，旁邊還有機械狗及人形機械人。（路透社）

進出口貿易方面，會議指出，要保持外貿發展良好勢頭，加大信貸、信保等支持，擴大優質商品和服務進口，完善貿易支撐體系，打造公共服務平台，推動進出口平衡發展。要促進對外貿易提質增效，提升貨物貿易品牌影響力和產品附加值，做強做優服務貿易、數字貿易，加快培育壯大貿易新業態新模式，推進貿易投資一體化、內外貿一體化發展。要積極擴大自主開放，維護國際經貿秩序，增強涉外安全保障能力。