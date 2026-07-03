兩岸青年論壇北京開幕　尹力提AI、機械人產業：支持台灣青年參與

2026兩岸青年峰會開幕式7月2日於北京舉行開幕式。國台辦主任宋濤在致辭時批評民進黨政府與外部勢力勾連，等同把台灣同胞綁上台獨戰車，把青年推向戰場、犧牲前途未來。他也強調，大陸方面持續秉持「兩岸一家親」理念，完善惠台舉措。



北京市委書記尹力也指出，北京目前在北京的台灣企業達1100餘家，全市研發投入多年保持在6%以上，未來將提供人工智能、人形機器人、醫藥健康等產業平台，全力支持台灣青年參與現代化建設，共享高質量發展成果。



2026兩岸青年峰會開幕式7月2日於北京舉行開幕式。（中國台灣網）

尹力表示，兩岸青年峰會創辦8年來，累計吸引一萬名台灣青年參加。北京目前正推進高質量發展，全市擁有92所高校、千餘所科研院所，研發投入多年保持在6%以上，其中基礎研究佔比16%，當前人工智能、人形機器人、醫藥健康等產業為青年人才提供發展平台。

尹力提到，目前在北京的台灣同胞超過1萬，在北京的台灣學生超過2000名，在北京的台灣企業達1100餘家，反映出兩岸青年交流合作的發展前景。他指出，今年是「十五五」規劃開局之年，北京將持續優化青年發展環境，為台灣青年提供求學、工作與生活支持。

宋濤則就兩岸青年交流分享了三點看法。第一，兩岸青年要立大志，為實現民族復興共同奮鬥，國家強大，民族強盛是包括台灣同胞在內的每一個中國人生存發展尊嚴的保障。

第二是兩岸青年要明大義，為守護共同家園不懈奮鬥。宋濤表示，中國大陸和台灣同屬一個中國，「中國是中華民族的共同家園，兩岸同胞尤其是兩岸青年，要把民族命運牢牢掌握在中國人自己手中，守護好、建設好、發展好中華民族共同家園。」

宋濤接著強調，台獨與台海和平水火不容，民進黨當局不斷某種挑釁，與外部干涉勢力勾連之事，不惜把台灣同胞綁上台獨戰車，把台灣青年推向戰場，犧牲台灣青年的前途未來。

2026兩岸青年峰會開幕式7月2日於北京舉行開幕式，宋濤致詞。（中國台灣網）

宋濤接著說，第三是兩岸青年要行大道，為增進同胞福祉努力奮鬥。他指出，「青年是推動兩岸關係發展的生力軍」，宋濤稱很高興看到近年來兩岸青年走親走近、互學互鑒，在影視、綜藝、體育、遊戲等領域交流熱絡，越來越多的台灣青年來到大陸求學、實習、就業、創業。